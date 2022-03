Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës ka mbërritur në ditën e shtatë të saj, duke kapërcyer tashmë në një fazë të re. Ditën e sotme pritet të mbahet takimi i dytë mes delegacioneve të Rusisë dhe Ukrainës në mënyrë që të ketë negociata për t’i dhënë fund luftës. Të hënën u mbajt takimi i parë që nga fillimi i pushtimit rus në Ukrainë. Raundi i parë i bisedimeve u zhvillua në kufirin bjellorus që zgjati rreth 5 orë, por nuk solli asnjë ndryshim për situatën në Ukrainë.

08:45 Zelensky zbulon si është jeta e tij në kohë lufte: Punë dhe gjumë!

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka dhënë një intervistë për mediat e huaja duke treguar se si është jeta e tij pasi prej 7 ditësh, vendi i tij ndodhet në pushtimin e forcave ruse.

Nga vendstrehimi në Kiev, Zelensky u shpreh nga vendstrehimi ku po qëndron në Kiev, se dita e tij në këto momente është punë dhe gjumë, ndërsa takimet me familjen janë të rralla.

08:30 Sulmet në Ukrainë, raketa godet maternitetin në Kiev

Forcat ruse kanë goditur edhe maternitetin e Ukrainës. Këtë ka bërë të ditur shefi i departamentit të maternitetit Adonis, Vitaliy Gyrin.

“Një raketë goditi maternitetin. Janë bërë shumë dëme, por ndërtesa është në këmbë. Të gjithë janë evakuuar“, ka shkruar Gyrin.

Gyrin u kërkoi njerëzve që të mos shkojnë atje: “Më e rëndësishme është të mos vini tani për të marrë askënd nga këtu. Të gjithë janë në një vend të sigurt. Kjo është e sigurt.”

08:00 Biden paralajmëron Putin: Nuk e ke idenë se çfarë po vjen!

Presidenti i SHBA Joe Biden ka dënuar pushtimin e Ukrainës nga presidenti rus Vladimir Putin duke paralajmëruar se do të vijojnë të merren masa për të ndëshkuar Ukrainën.

“Sonte, unë u them oligarkëve rusë dhe liderëve të korruptuar që kanë harxhuar miliarda dollarë nga ky regjim i dhunshëm, duhet të mos vazhdojë më,” tha Biden gjatë fjalimit të tij ndërsa njoftoi një grup të ri pune nën Departamentin e Drejtësisë të SHBA për të hetuar oligarkët rus.

“Ne po bashkohemi me aleatët tanë evropianë për të gjetur dhe kapur jahtet e tyre, apartamentet e tyre luksoze dhe avionët e tyre privatë,” tha ai.

SHBA po mbyll gjithashtu hapësirën e saj ajrore për avionët rusë, duke iu bashkuar një numri vendesh që morën masa të ngjashme javën e kaluar.

Ai më pas paralajmëroi Putinin duke thënë: “Ai nuk e ka idenë se çfarë po vjen”.

“Putini ka shkaktuar dhunë dhe kaos. Por ndërsa ai mund të bëjë fitime në fushën e betejës – do të paguajë një çmim të lartë në afat të gjatë,” tha Biden.

Por çfarë ndodhi gjatë orëve të fundit?

Fjalimi i Biden: Presidenti i SHBA Joe Biden dënoi pushtimin rus në Ukrainë në fjalimin e të martën mbrëma, duke thënë se SHBA do të mbyllë hapësirën e saj ajrore për avionët rusë dhe do të nisë një hetim ndaj oligarkëve rusë. Por përsëriti se SHBA nuk do të vendosë trupa në Ukrainë.

Kievi goditet: Kryeqyteti ukrainas u sulmua me raketa të martën, pasi ushtria ruse paralajmëroi për “sulme ” dhe u tha civilëve aty pranë që të largoheshin. Raketat gjithashtu hoqën pajisjen e transmetimit, duke rritur frikën se Rusia po përpiqet të rrëzojë infrastrukturën e komunikimit.

Qytetet e mbingarkuar: Forcat ruse sulmuan gjithashtu qytete të tjera kyçe, duke goditur qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, Kharkiv. Ndër të tjera, thuhet se ushtria ruse ka marrë Kherson qendror, një qytet strategjik i rëndësishëm në veri të gadishullit të Krimesë. Krimea është mbajtur nga Rusia që nga aneksimi në 2014.

Numri i të jetëve të humbura: OKB-ja tha se të paktën 136 njerëz, përfshirë 13 fëmijë, janë vrarë në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit, megjithëse numri i vërtetë mund të jetë shumë më i lartë. Ministria e Brendshme e Ukrainës raportoi shifra më të larta të dielën, duke thënë se 352 civilë kishin vdekur dhe 1,684 ishin plagosur që nga pushtimi rus.

Çfarë tha Zelensky: Në një intervistë ekskluzive me CNN dhe Reuters nga një bunker, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i kërkoi Presidentit Biden të jepte një mesazh të fortë në lidhje me pushtimin rus gjatë fjalimit të tij. I pyetur nëse mendon se Ukraina po humbiste kohën duke biseduar me Rusinë, ai tha: “Do të shohim”. Më parë, Zelensky u bëri një lutje udhëheqësve evropianë të martën për t’i dhënë Ukrainës anëtarësimin e menjëhershëm në BE.