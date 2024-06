Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten të gjitha çështjet e pazgjidhura të zemrës duhet të adresohen. Në punë duhet të shtrëngoni dhëmbët sepse shumë shpejt do të merrni një kënaqësi të madhe. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten në këtë periudhë nuk po i kushtoni vëmendje të mjaftueshme dashurisë, por përpiquni t’i gdhendni pak hapësirë ​​të dashurit tuaj. Në punë ka shumë intolerancë por përpiquni të mos e humbni durimin.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten hëna ju ndihmon të menaxhoni më mirë ndjenjat dhe të kuptoni se çfarë hapi dëshironi të bëni me partnerin tuaj. Në punë është një periudhë e korrjes së gjithçkaje që është mbjellë më parë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Një ditë më lajm të mirë po vjen për ata që e duan njëri-tjetrin me një Hënë dhe Venus të favorshme. Është një kohë e mirë në punë dhe mund të vijnë edhe ndryshime të papritura. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten një ditë ideale për të përjetuar emocionet në maksimum, ndaj përpiquni t’i kushtoni pak kohë partnerit tuaj. Në punë duhet të përpiqeni të ruani nervozizmin. Dhe të ruani qetësinë e tensionin në mes të situatës.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten tregohuni të kujdesshëm në marrëdhëniet me të tjerët sepse hëna nuk është e favorshme. Në punë jeni viktimë e thashethemeve të të tjerëve. Ka nga ata që do të bëjnë gjithçka për t’ju penguar, sepse e kanë zili suksesin tuaj. Ju shkoni drejt në rrugën tuaj. Mundësi të shkëlqyera për sukses.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten po kaloni një kohë të shkëlqyer për dashurinë dhe në punë do mund t’u tregoni të gjithëve se çfarë jeni të aftë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Do të shihni se ka mundësi të shkëlqyera për sukses. E shihni që gjërat po përmirësohen.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten diskutimet e dashurisë duhet të shtyhen sepse kjo nuk është dita e duhur për të ngritur tonin. Në punë gjithçka po shkon mirë por është më mirë të mos pushoni në dafinat tuaja.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Hëna është përballë, kështu që mund të ketë ndonjë diskutim me partnerin tuaj. Në punë jeni në mëshirë të ngjarjeve por shumë shpejt do të vijë pak më shumë stabilitet. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten kjo nuk është një kohë e mirë për dashuri, kështu që duhet të jeni të duruar. Në punë, nëse dikush ju ofron një marrëveshje, mos e pranoni menjëherë, por kontrolloni me kujdes çdo klauzolë, mund të jetë një “rip-off”. Mundësi të shkëlqyera për sukses.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten qielli flet për emocione të bukura edhe nëse dikush nga shenja mund të ketë disa dyshime për dashurinë. Në punë përqendroni gjithçka tek idetë tuaja. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planeve tuaja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Një ditë jo e lehtë për dashurinë dhe mund të ketë debate. Në punë, ata që janë të përgatitur do të korrin frytet e angazhimit të tyre. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë. Do të shihni që gjithçka do të jetë mirë.