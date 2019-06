Klevis Hoti, nje djalosh me enderr per tu bere portieri me i mire ne bote e ka nisur me se miri endrren e tij.Klevisi eshte shqiptar me prinderit nga fshati Shtoj i Ri ne Shkoder, por i lindur ne Milano dhe prej vitesh eshte portier me skuadren e te rinjve ne Milano te moshave 12-14 vjeç.

Para tre ditesh Klevis Hoti eshte shpallur edhe portieri me i mire per moshat 12-14 vjeç ne Milano dhe shpresojme qe ky te jete vetem fillimi i karrieres se tij te suksesshme.