Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën ka një dëshirë të madhe për argëtim, për të çlodhur mendjen dhe për të menduar vetëm për t’u ndjerë mirë, duke lënë mënjanë tensionet që vijnë nga puna apo problemet fizike. Ju keni disa letra për të luajtur dhe beqarët mund të përjetojnë takime të veçanta.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën Afërdita po hyn në këtë shenjë dhe sjell hakmarrjen, mundësinë e konsolidimit të marrëdhënieve që funksionojnë dhe pasioni. Gjithashtu do të jetë e mundur të hiqni qafe gjërat dhe njerëzit që nuk ju pëlqejnë më. Për sa i përket punës, i kishit dhënë vetes edhe pak kohë pë të përfunduar disa gjëra.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën një kohë e mirë për të rikuperuar një histori që dukej e mbyllur, me Dashin dhe Luanin ka shumë për të sqaruar, por yjet do t’ju ndihmojnë t’i rregulloni gjërat. Me Akrepin madje pritet një rikthim. Në dashuri ju presin surpriza dhe kënaqësi, duke qenë se takimet do të jenë të favorizuara në dy muajt e ardhshëm.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Hëna në opozitë ju bën pak të tensionuar por ju po vazhdoni “misionin” tuaj për të pastruar jetën tuaj nga situatat që nuk ju pëlqyen ose ju bënë të ndiheni keq. Kohët e fundit keni qenë në qendër të polemikave, veçanërisht në punë, por maji do të sjellë pak më shumë qetësi.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën yjet e majit do të sjellin një rishikim dashurie, ndarje të mundshme për shkak të punës, problemeve personale dhe familjare që po thithin energji. Do të duhet durim dhe qetësi për të kapërcyer atë që mbetet një fazë kalimtare.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën planet e mëdha për çifte të forta dhe të qëndrueshme, beqarët nga ana tjetër do të bënin mirë të shikoni përreth duke braktisur një qëndrim tepër kritik dhe ndoshta edhe mendjemadh. Ju gjithmonë dëshironi të mbani gjithçka nën kontroll.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën nëse keni nevojë të mbyllni një marrëveshje, të kryeni një projekt, të shprehni ndjenjat tuaja ose të sqaroni një çështje me dikë, bëjeni më së voni deri të enjten. Në dashuri ka një person që ju përgjigjet tërheqjes, por çfarë planesh keni?

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën në këtë moment do të ishte më mirë të fusni rremat në varkë dhe të shijoni një relaksim të merituar, muaji maj për ju do të jetë më shumë rreth vëzhgimit. Lodhja po ndihet dhe kjo mund të përfaqësojë një pengesë të rëndësishme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën muaji maj do të favorizojë ata që duan të rrisin fitimet e tyre, qoftë kjo punë shtesë me kohë të pjesshme apo lloje të tjera të ardhurash. Është gjithashtu koha të matni besimin tuaj dhe të mos ia jepni të gjithëve pa dallim, veçanërisht nëse keni të bëni me njerëz që përfitojnë nga natyra juaj e mirë duke ju caktuar detyra dhe përgjegjësi shtesë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën muaji maj do të jetë i rëndësishëm në fushën ekonomike, por jo vetëm. Ata që kanë aftësi dhe ndoshta tashmë kanë fituar përvojë dhe praktikë diku, mund të thirren për një projekt të madh. Beqarët kanë shanse të shkëlqyera për të pasur takime të këndshme ashtu si çiftet që funksionojnë mirë mund të realizojnë projekte!

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën shumë prej tyre kohët e fundit u është dashur të ndryshojnë drejtim për arsye personale ose familjare. Muaji maj përfshin një rishikim total të projekteve dhe nismave dhe e gjithë kjo mund të shkaktojë një rebelim të brendshëm. Dëgjo zemrën por edhe “vlerëso” personin pranë për të kuptuar nëse është i duhuri.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën Hëna është aktive në këtë shenjë dhe në aspekt të shkëlqyer me Venusin, e cila sjell shumë përfitime! Në dashuri do të ketë një dëshirë të madhe për të sqaruar dhe forcuar një ndjenjë të lindur së fundmi. Përgjigjet do të vijnë të mërkurën.