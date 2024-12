Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën ka diçka në ndjenjat tuaja që nuk po shkon ashtu siç do të dëshironit. Duhet të përpiqeni të sqaroni, sepse nuk është kështu. Mundohuni të krijoni një marrëdhënie besimi me kolegët tuaj në punë, puna në grup është thelbësore.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën përgatituni të përjetoni emocione të forta. Do të jeni ndër shenjat protagoniste të vitit të ri. Thjesht duhet të jeni më të përgjegjshëm dhe më të përgjegjshëm. Kujdes nga gjuhët e liga edhe në punë, ka nga ata që do të përpiqen të vendosin çelës në punët tuaja, por mos e fajësoni veten.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën keni ndjesinë se po ju mungon diçka, ndoshta është thjesht furi apo dëshira për të bërë shumë. Për përkthyes të pavarur do të ketë shumë punë për të bërë. Të hënën ju duhet të keni durim. Jo çdo gjë po shkon mirë, por erërat shpejt ndryshojnë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën shijoni periudhën dhe mos lini vend për xhelozi. Nga cfare keni frike? Partneri është shumë serioz dhe nuk ju jep arsye për të patur dyshime. Dhe a mund të thuhet e njëjta gjë për ju? Shumë oferta në punë në fillim të vitit 2025, veçanërisht për profesionistët e pavarur. Tani për tani, jini të durueshëm.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Kjo ditë e hënë do keni ndjesinë se diçka mungon, por në realitet gjithçka po shkon mirë. Puna përparon, por ndonjëherë mendimet e këqija ju pengojnë. Jini më optimistë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën herë pas here ju ngecni në ndonjë imazh të së kaluarës dhe kjo nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe. Megjithatë, duhet të lini mënjanë nostalgjinë dhe të shikoni të ardhmen me optimizëm. Lëre një histori që të ka bërë të vuash, vazhdo. Puna është e mirë dhe do të përmirësohet nëse merrni vendimet e duhura në të ardhmen e afërt.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Prej të hënës java fillon me këmbën e djathtë për sa i përket ndjenjave. Surpriza dhe takime të reja në ditët në vijim. Puna do ju sjellë disa probleme, por pak nga pak gjithçka do përmirësohet. Siç thonë ata, të hënën është një ditë tjetër.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën mëngjesi është i qetë, por gjërat do të jenë shumë më mirë pasdite. Ka diçka që nuk shkon në marrëdhënien tuaj me eprorët, ndoshta ndiheni pak të vlerësuar dhe të vlerësuar dhe kjo ju bën të vuani.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën disa përleshje me një person të afërt mund t’ju prishin ditën, veçanërisht në mëngjes. Ndërkohë, qëndroni të fokusuar në punë. Çdo gjë bëhet më mirë herët a vonë. Më vonë se më parë, por kini besim dhe pak më shumë durim.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën zemra juaj po vlon nga dashuria. Ndoshta një miqësi që papritur mund të bëhet dashuri. Kush do ta kishte menduar ndonjëherë? Kolegët në punë nuk bashkëpunojnë siç dëshironi, mos u mërzitni shumë dhe shkoni në rrugën tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën kohët e fundit nuk keni mundur ta shihni atë kufi delikate, por të domosdoshëm, mes dashurisë dhe miqësisë. Në fakt, ju mund të jeni marrë me një mik apo mik historik. Biznesi po përparon ngadalë, por disa operacione kërkojnë muaj durim.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën dashuria po ecën me not, pasi nuk ju ka ndodhur prej kohësh, përfitoni sa më shumë nga kjo hënë e favorshme. Në punë, megjithatë, duhet të jeni më të qetë dhe të zhytur në mendime. Ndonjëherë keni tendencë të veproni me impuls dhe nuk është mirë, mund të bëni gabime serioze.