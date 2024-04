Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën do jeni gati për veprim, por acaroheni lehtësisht nga fakti që nuk arrini të përfundoni një projekt. Ju keni një qiell shumë të fortë me Diellin dhe Mërkurin në pozicione të mira (së shpejti edhe Venusi) çdo vonesë ju shkakton shumë nervozizëm dhe ju urreni humbjen e kohës! Dashuria është shumë e mirë, si për beqarët ashtu edhe për çiftet.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën ju duhet të luftoni me një Hënë disonante që ju bën të zhgënjyer, të fokusuar më shumë në realitet sesa në fantazi. Kujdes me marrëdhëniet e reja të punës. Negociatat favorizohen deri në fund të majit, të lehtësuara nga Jupiteri dhe do të ketë kohë deri në datën 30 të muajit për të bërë zgjedhje vendimtare.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën pas një Pashke të nënshtruar dhe të mërzitshme, gjërat janë padyshim më mirë tani! Jeni të fortë dhe luftarak, pavarësisht rënies fizike që ju ka parë protagonistë orët e fundit. Afërdita bëhet sërish aktive nga 5 prilli, duke favorizuar ata që kanë përjetuar ndjenja në një mënyrë shumë pasive, të cilët tani mund ta bëjnë zërin e tyre të dëgjohet më shumë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën dëshiron shumë të arratisesh, nga një përditshmëri që nuk të jep kënaqësi. Ka shumë nervozizëm dhe po ia heqësh atë njerëzve që nuk i kanë mbajtur premtimet! Mos prisni gjithçka menjëherë, do të duhet durim dhe vendosmëri!

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën ka ardhur koha për sfida, beteja, konkurrencë. Të gjithë kjo ju stimulon dhe ju pëlqen shumë! Një qiell me stuhi do ta bëjë muajin prill shumë luftarak. Në përgjithësi duhet të jeni të fortë dhe vendimtarë, përballë Marsit sjell ankthin për të mos pasur sukses.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën aksioni është sërish protagonist, Afërdita së shpejti nuk do të jetë më përballë dhe më në fund do të mbërrijnë përgjigjet (edhe pse jo të gjitha) për atë që të shtynte! Dashuria intriguese si për çiftet, të cilët do të ringjallën pasionin, ashtu edhe për beqarët që kërkojnë aventura.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën në këto orë nga njëra anë jeni të shtyrë për të bërë gjëra të reja, nga ana tjetër nuk doni të përfshiheni shumë dhe të rrezikoni të prishni atë që keni! Përveç kësaj, kush ju shtyn ta bëni atë? Në qershor do të jetë e mundur të fitoni një sfidë, por do t’ju duhet të hiqni dorë nga e tepërta, ajo që ju ngadalëson dhe nuk ju bën të jetoni mirë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën ka ardhur koha për të përjetuar emocione të reja falë Marsit në aspektin e shkëlqyer, dritë jeshile për rikuperim edhe sentimental! Kushdo që ka pasur disa probleme kohët e fundit do të ketë një shans të mirë për t’i zgjidhur ato dhe më në fund do të buzëqeshë përsëri. Saturni dashamirës sjell më pak ashpërsi dhe më shumë dëshirë për të bërë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën është e pamundur të mos vini re përfitime në dashuri në këtë periudhë. Duhet të mbylleni në shtëpi dhe të mos shihni askënd që të mos vini re përmirësime dhe avantazhe të mëdha në sferën sentimentale, nëse deri më tani nuk ka lindur një dashuri tani do të lindë!

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën ju presin ditë të egra, ju jeni në tokë duke pritur një përgjigje që nuk vjen. Pjesa e parë e prillit do të jetë reflektimi, e dyta e veprimit! Ju e dini se mund të punoni mirë vetëm nën presion, por me këtë qëndrim do të rrisni stresin dhe lodhjen.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën gjatë orëve në vijim nuk do të ketë kufizime për aftësinë tuaj krijuese dhe dashuria do të mund të bëhet sërish e rëndësishme (por nuk keni pse të hyni në histori të pamundura!). Dëshironi të përfshiheni dhe të përjetoni një sfidë të re pune, shpirti iniciativ do të fitojë!

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën Hëna është gati të mbërrijë në shenjën tuaj së bashku me Marsin dhe Saturnin. Një propozim i mirë mund të arrijë në fund të javës, ndërkohë duhet të vazhdojmë me një projekt që do të japë frytet e para në muajin maj. Dashuria nën shqyrtim pozitiv.