OBSH ngriti alarmin se gjatë 2023 u dyfishuan rastet e fruthit krahasuar me vitin paraardhës. Janë konfirmuar mbi 321 mijë persona të prekur nga fruthi, por dyshohet se numri është më i lartë. Ndërsa rajoni që ka pasur incidencën më të lartë janë disa vende të Evropës, si Azerbajxhani, Kirkistani, por edhe Jemeni. Organizata Botërore e Shëndetësisë ngriti alarmin se rastet e fruthit ne botë u dyfishuan gjatë vitit 2023, krahasuar me vitin 2022. Studiuesi i OBSH Dr. Patrick O’Connor, gjatë prezantimit të hulumtimit të tij në një kongres global në Barcelonë tha se gjatë vitit 2022 në gjithë botën u raportuan 171,153 raste. Ndërkohë sipas të dhënave të përkohshme tregojnë 321,582 raste për vitin 2023 dhe më shumë se 94,000 deri më tani në 2024, megjithëse dyshohet se numri i të prekurve të jetë shumë më i lartë. Pothuajse gjysma e rasteve të këtij viti kanë qenë në Rajonin Evropian të OBSH-së, me incidencën më të lartë në Azerbajxhan, Kirkistan dhe Jemen.

SHBA kanë raportuar vetëm ditët e fundit 128 raste të fruthit të ekzaminuara në 20 juridiksione sipas Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, shifër që konsiderohet më e lartë që nga viti 2019. Fruthi u shpall i zhdukur në SHBA në vitin 2000, “që do të thotë se nuk ka fruth që përhapet brenda vendit dhe raste të reja gjenden vetëm kur dikush infektohet me fruth jashtë vendit dhe kthehet”. Megjithatë, rritja e shpejtë e rasteve këtë vit përbën një kërcënim për statusin e eliminimit të sëmundjes, thonë auoritetet në SHBA. Fruthi është një sëmundje shumë ngjitëse që përhapet përmes ajrit dhe mund të shkaktojë pasoja të rënda shëndetësore ose vdekje, veçanërisht për fëmijët e vegjël dhe të pavaksinuarit. Simptomat e përgjithshme mund të përfshijnë ethe, kollë, rrufë, lotim të syve dhe skuqje të njollave të kuqe. 1 në çdo 20 fëmijë me fruth kalon në pneumoni, dhe të tjerët mund të zhvillojnë një ënjtje të rrezikshme në tru të quajtur encefalit.

Sipas statistikave deri në 3 raste në çdo 1000 fëmijë që infektohen me fruth mund të vdesin nga komplikimet respiratore dhe neurologjike. Ajo gjithashtu mund të çojë në “amnezi imune”, një gjendje që rrit rrezikun e njerëzve për infeksione të tjera për javë në vit. OBSh bëri të ditur se vaksinimi i fruthit ka parandaluar rreth 57 milionë vdekje midis 2000 dhe 2022.