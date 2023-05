Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Mund të jetë e lodhshme. Sidoqoftë, mos u shqetësoni, pasi Jupiteri është ende në shenjë dhe do të ketë shumë për të bërë. Afërdita është në një pozicion të shkëlqyer dhe yjet në përgjithësi do të jenë të rëndësishëm, ndoshta thjesht po bëni shumë së bashku.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën Dielli vazhdon një tranzit të rëndësishëm në shenjën tuaj dhe për pak ditë edhe Jupiteri do të jetë në anën tuaj. Pra, fotografia astrale është e rëndësishme. Disa tashmë kanë pasur një shpërblim të vogël dhe programet që kanë nisur këtë vit po shkojnë mirë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Do ju pret një ditë interesante. Do të keni aftësinë ta shikoni të ardhmen me shpresë dhe optimizëm. Saturni është disonant dhe mund të sjellë një rishikim të punës që mund të shkaktojë lodhje.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Jupiteri së shpejti nuk do të jetë më përballë. Në të vërtetë, është gati të bëhet sërish aktiv. Nga mesi i muajit gjërat do të jenë më të thjeshta, por nuk mund të përjashtohet që një konfirmim ka mbërritur tashmë ose është gati të mbërrijë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën mungesa e sigurisë së punës mund të shkaktojë një ndjenjë agjitacioni në këto orë. Ndoshta aftësitë tuaja nuk po përdoren në mënyrën më të mirë. Nuk ka ende ndonjë ndryshim të madh dhe kjo sigurisht që nuk ju ngushëllon. Ju dëshironi që kërkesat tuaja të dëgjohen.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Edhe në ditët më të mira shpesh ka diçka që nuk shkon. Ndoshta e gjithë kjo varet nga fakti që ju jeni një perfeksionist. Megjithatë, ata që i kushtojnë shumë vëmendje detajeve rrezikojnë të mos i shohin kurrë qartë situatat. Këtë të mërkurë ka lodhje dhe madje pak tension, edhe pse jo aq i fortë sa ai i marsit.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Kohët e fundit keni pasur shumë, ndoshta edhe shumë durim. Ka nga ata që u është dashur të përballen me probleme fizike dhe personale dhe meritojnë një çmim për të gjitha këto. Por tani ka blloqe apo vonesa që duhen kapërcyer. Është sikur fati të kishte imponuar një ndryshim të papritur.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën dita e ardhshme premton më mirë se të mëparshmet. Megjithatë, Dielli dhe Mërkuri janë të kundërta dhe për këtë arsye do të ketë disa pavendosmëri në ajër. Dyshimet kanë të bëjnë me çështjet ekonomike dhe marrëdhëniet me të tjerët.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Përfitoni nga kjo ditë e mërkurë. Qielli i lodhshëm por i rëndësishëm për atë që ka të bëjë me jetën praktike, gjërat nuk bien shi nga qielli, duhet të fitosh një vend në diell ose të luftosh për të marrë atë që dëshiron.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Jeni të mbingarkuar, duhet të bëni shumë gjëra. Me pak fjalë, nuk mund ta shihni horizontin e qartë. Mos u shqetëso, i yti mbetet një qiell pozitiv. Gjatë ditës nuk do jeni në maksimumin tuaj sepse do ju duhet të zgjidhni një sërë problemesh që nuk janë krijuar nga ju por që kanë përcaktuar të tjerët.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Është mirë të mendoni për ndryshimin ose largimin nëse diçka nuk funksionon, por duhet t’i hidhni një sy komoditeteve. Nuk është e lehtë të ndryshosh jetën nëse në fund të muajit ka detyrime, afate dhe siç paralajmëron tranziti i radhës i Jupiterit, shpenzime të një madhësie të caktuar për t’u përballur.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Një qiell i rëndësishëm po vjen, një stinë emocionesh. Mund ta organizoni ditën tuaj në mënyrën më të mirë tani, nuk do të dëmtonte të krahasoni veten me atë që ju pëlqen ose të bëni një kërkim nëse po kërkoni një person për të dashur.