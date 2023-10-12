EURO 2024 KUQEZINJTË SHËNOJNË GOLIN E PARË NDAJ ÇEKËVE 12/10/2023 93 EURO 2024 kuqezinjtë shënojnë golin e parë ndaj çekëve në Arenën Kombëtare. Sfida Shqipëri-Çeki, Asani shënon në minutën e 10-të për kombëtaren. BOTA SCHOLZ KËRKON LIRIMIN E PENGJEVE TË MBAJTURA NGA HAMASI 12/10/2023 ARBËRESHËT NË ALARM NGA RIORGANIZIMI I SISTEMIT SHKOLLOR ITALIAN 12/10/2023 AGJENCIA E OKB-SË PËR REFUGJATËT PALESTINEZË KËRKON 104 MILIONË DOLLARË PËR... 11/10/2023 KONFLIKTI I PËRGJAKSHËM MES IZRAELIT DHE HAMASIT, VRITEN 11 PUNËTORË TË... 11/10/2023