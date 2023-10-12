EURO 2024 kuqezinjtë shënojnë golin e parë ndaj çekëve në Arenën Kombëtare. Sfida Shqipëri-Çeki, Asani shënon në minutën e 10-të për kombëtaren.

Artikulli paraprakSHQIPËRIA 71 VITE PA FITORE KUNDËR ÇEKISË, KOHA PËR TË KTHYER STATISTIKAT
Artikulli tjetërARBËRESHËT NË ALARM NGA RIORGANIZIMI I SISTEMIT SHKOLLOR ITALIAN