Biblioteka “Gjergj Fishta” ne Lezhe ne bashkepunim me “Botimet Toena” mblodhēn ne sheshin e Lezhes vogelushet e kopshtit “Besëlidhja” dhe nxënës te klases se dyte te shkollës “Besëlidhja” për të festuar se bashku 1 qershorin. Ne kete aktivitet te vegjlit recituan, kënduan, lexuan, ngjyrosen dhe kercyen duke na e bërë kete dite edhe me të bukur. Pergjegjesi i bibliotekes Albert Çuko, Drejtoresha e kopshtit “Beselidhja” Eva Ndreu dhe Nevila Hoxha Karalliu e shtepise botuese “Toena” ndersa uruan femijet folen edhe per rendesine e librit dhe dashurinë per leximin.

Festa e 1 qershorit ne Lezhe ishte nje menyre per te nxitur femijet drejt leximit si nje ndikues ne zhvillimin e metejshem te tyre.