Ambasada Amerikane në Tiranë, përmes një postimi në Facebook, ka uruar shqiptarët në 112-vjetorin e Pavarësisë.

“Ambasada e ShBA feston me krenari bashkë me ju“, thuhet në postim, bashkëlidhur me një video ku Jakob Curatola-Wozniak, interpretoi himnin kombëtar

“Urime Shqipërisë në 112-Vjetorin e Pavarësisë! Ambasada e ShBA feston me krenari bashkë me ju.

Për të shënuar këtë ditë, Jakob Curatola-Wozniak, i cili po mëson shqip teksa shërben në Shqipëri me bashkëshorten e tij, interpretoi himnin kombëtar”, shkruan ambasada.