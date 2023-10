Mbyllet ndeshja Shqiperi-Çeki e vlefshme për Euro2024. Kuqezinjte kane fituar me rezultatin 3-0 me golin e pare te shenuar nga Asani ne minuten e 9′ ndersa 2 golat e tjere u shenuan nga Taulant Seferi. Nje gol shenoi edhe Muja por qe u anullua nga sistemi Var. Me kete fitore Kombetarja Shqiptare i afrohet shume prane Eueopianit 2024 qe zhvillohet ne Gjermani.