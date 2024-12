“Forbes” ka listuar 24 shtete me koston me të ulët të jetesës, me peizazhe tërheqëse, një ndryshim në stilin e jetës dhe kulturës ose një rrugëdalje politike, lëvizja në një vend tjetër kërkon kërkime të gjera.

Për të filluar, Forbes prezanton listën e saj të vendeve më të mira për të dalë në pension jashtë vendit për qytetarët amerikanë. Të ngopur me shpenzimet e larta të jetesës dhe politikën toksike, më shumë amerikanë po kërkojnë të largohen jashtë vendit. Këtu janë 24 vendet kryesore të rekomanduara, bazuar në kostot, lehtësitë, kujdesin shëndetësor, rrezikun e klimës, gjuhën, krimin dhe nëse ata mirëpresin pensionistët amerikanë.

Mes këtyre ndodhet dhe Shqipëria, ku “Forbes” e përshkruan Shqipërinë si vend me kosto të ulët jetese, me klimë mesdhetare me plazhe dhe pamje të mrekullueshme. Gjithashtu në artikull thuhet se kujdesi shëndetësor është adekuat dhe se fitimi i të drejtës për të qëndruar në Shqipëri është relativisht e lehtë.