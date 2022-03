Ditën e sotme Eduard Prodani ka postuar një foto në rrjetet e tij sociale ku tregon se do të jetë Kryetari i Shoqatës Rajonale të Futbollit Tiranë, sipas vendimit të Gjykatës

Në postimin e tij në Facebook, Prodani shkruan:

ANETAREVE TE SHOQATES RAJONALE TE FUTBOLLIT TIRANE

Me ne fund FSHF njeh rezultatin e ligjshëm te zgjedhjeve ne Shoqatën Rajonale te Futbollit te Tiranës. Beteja për transparence dhe lufta për drejtësi ja vlejti.

Tashme Tirana do te ketë një përfaqësi te vërtetë për futbollin e ne shërbim te futbollit. Ashtu si ju kam premtuar do te jem zëri juaj dhe avokati i tere komunitetit te futbollit ne Kryeqytet.

Falenderoj te tere ata qe me besuam, me inkurajuan dhe me mbështeten ne ketë përpjekje.

Mezi pres t’ia nisim punës se bashku!