Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë nuk ka harruar të përkujtojë veprën e humanistes Nënë Tereza, gruas shqiptare që me shembullin e saj tregoi se dashuria është nyja dalluese e njerëzimit.

Me një status në “Facebook”, ambasada e SHBA ka shpërndarë një foto të Nënë Terezës, e cila shfaqet në krah të ish-Presidentit, Ronald Regan me 21 qershor 1985.

Postimi i ambasadës:

🇦🇱 | Foto e Ditës | 21 qershor, 1985. E shoqëruar nga Zonja Reagan, Nënë Tereza i shpreh mirënjohjen Presidentit Ronald Reagan gjatë ceremonisë ku ajo u dekorua me Medaljen e Lirisë #DitaEShenjterimitTeNeneTerezes (📸: Associated Press) 🇺🇸 | Photo of the Day |

June 21, 1985. Photo of the Day | June 21, 1985. Accompanied by Mrs Reagan, Mother Teresa boës toëards U.S. President Reagan during the ceremony ëhere she ëas aëarded the Presidential Medal of Freedom #MotherTeresaSainthoodDay (📸: Associated Press)”-thuhet në mesazh.