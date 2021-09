Fëmijët më sindromën Down, por edhe ata me autizëm janë pjesë e rëndësishme e shoqërisë dhe duhet të trajtohen si të tillë.

Shfaqja e fotos së djalit nga Kosova, Leon Arifi në ekranin gjigant të Times Square të New York-ut e tregon këtë.

E gjitha kjo falë nismës së Fjolla Rracit e cila njëkohësisht është edhe zëri i fëmijëve të cilët janë të prekur me sindromen Down dhe ata autik.

Fotografia e cila u shfaq ne Times Square në Amerikë, ishte e Leonit së bashku me Fjollën të buzëqeshur. E ajo buzëqeshje ua ka marrë zemrat mijëra njerëzve që e kanë parë atë.

Këtë lajm e ka ndarë vetë Fjolla në rrjetin e saj social ne Facebook duke shkruar se kjo fotografi e ka zbukuruar qytetin e New York-ut.

“Leon, kjo foto osht ba n’shkolle, aty ku çdo dite t’lume tu t’msu ty une kam msu prej teje!

Sot e ke hijeshu New York-un e mu ma ki hijeshu jeten vite ma pare!!

Shtese: Sa here flasim n’telefon t’lutna mos me m’harru, sot po t’lutna prap.

Mirëpo nuk është kjo fotografia e parë e një fëmiu me Sindromën Down nga Kosova që shfaqet në njërin prej ekraneve të Times Square-it”, shkruan ajo.

Vite më parë, saktësisht më 2019, ishte pikërisht foto e Ben Godenit, djaloshit kosovar po ashtu me sindromën Down, e cila u shfaq për herë të parë në këtë shesh.

MARRË NGA BALKANWEB