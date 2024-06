Pjese e matures te gjimnazit “Hydajet Lezha” e cila u festua mbremjen e se premtes ishte dhe Albi Koleci, futbollisti i njohur i kombetares U19. Sportisti lezhjan u shfaq me nje automjet Rang Rover te bardhe ne mbremjen e matures, ku ishte mes dhjetra maturanteve te tjere te cilet e nisen festen ne sheshin “Gjergj Kastrioti” e me pas vijuan pergjate gjithe nates ne nje nga lokalet e zones. Albi Koleci eshte nje emer i njohur per sportin shqiptar. Ai nisi te luaje futboll qe ne moshe te vogel dhe sot eshte nje nga mbrojtesit me te talentuar ne shqiperi, por edhe me gjere. Futbolli eshte bere pjese e pandashme e jetes se tij dhe pergjate viteve te fundit ka arritur mjaft sukses, duke terhequr vemendjeven e mjeshtrave te sportit brenda dhe jashte vendit, te cilet e shohin Albi Kolecin si nje futbollist mjaft premtues per te ardhmen.