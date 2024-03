Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në ditët në vijim do të keni një Venus të favorshme e cila do t’ju dhurojë ditë harmonike edhe nëse shumë prej jush do t’i kalojnë në shtëpi. Për sa i përket punës, angazhimet nuk ju japin afat dhe filloni të vuani. Nga distanca e partnerit tuaj mundohuni të bëni një ndryshim.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Kjo e hënë ju pret një ditë (dhe një javë) në emër të dashurisë, gati për të rizbuluar harmoninë me partnerin tuaj. Do jetë një ditë dhe javë e mbarë. Do të shihni që do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën në orët në vijim dikush do t’ju bëjë të vështirë dhe mund të lindin debate si në familje ashtu edhe me partnerin tuaj. Për fat të mirë, gjithçka do të funksionojë për mirë, por mos jini shumë mendjemadh.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën dashuria është e mirë për ju. Ata që po jetojnë një marrëdhënie serioze dhe paqësore do të rrisin bashkëfajësinë e tyre me partnerin e tyre, ndërsa ata që kanë probleme duhet të fillojnë t’i sqarojnë ato. Jini të kuptueshëm dhe hapi sytë dhe zemrën.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën shmangni shfryrjet ndaj njerëzve të afërt që vuajnë edhe nga situata të caktuara. Në vend të kësaj, inkurajoni kreativitetin në punë ose në kohën tuaj të lirë. Mundohuni të shpërqendroni veten dhe të relaksoheni.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

E hëna a do jeni të mërzitur? Ju nuk jeni të vetmit. Mundohuni t’i përkushtoheni aktiviteteve rekreative për t’i bërë së bashku me familjarët tuaj. Koha do të kalojë më shpejt nëse mendoni për gjëra të tjera. Nuk do të ishte keq as të punoje.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën nuk po kaloni një moment të mirë. Pavarësisht kësaj, Hëna do t’ju shoqërojë gjatë gjithë javës (duke filluar nga e hëna) dhe do t’ju ndihmojë të përballoni të gjitha situatat, madje edhe ato më të vështirat që ju dalin përpara.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën përpiquni të qëndroni të qetë dhe të ruani vetëkontrollin. Këto nuk janë ditë të lehta për askënd, por duke ruajtur qetësinë do të shmangni grindjet e bezdisshme familjare. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Marsi do t’ju japë shumë energji e cila gjithashtu do të rrisë kreativitetin dhe frymëzimin tuaj. Jepini hapësirë ​​edhe hobive të vjetra dhe aktiviteteve artistike. Sa për dashurinë, pak ditë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën së shpejti do t’ju duhet të merreni me disa çështje që, deri më tani, ju kanë vënë në dyshim. Shmangni diskutimet e mëtejshme me partnerin dhe punëdhënësin tuaj. Qëndroni me të dhe nuk do të zhgënjeheni. Do të shihni që kënaqësitë nuk do të vonojnë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën më në fund ka ardhur koha që ju të merrni frenat e jetës suaj dhe të jeni sërish mjeshtri absolut i saj. Kapitulli i punës, çdo gjë është ndalur dhe ju mund t’i përkushtoheni më shumë hobit tuaj të preferuar.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën java që do të nisë sigurisht që do të jetë pozitive. Shumë pozitive. Mos mendoni vetëm për punën. Përkushtojuni familjes, partnerit dhe fëmijëve tuaj. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.