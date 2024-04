Ne Koljakaj te Lezhes, Shen Marku, festa e fshatit, u festua bashkarisht nga te gjithe. Dhjetra banore, edhe ata muslimane, u bene sebashku duke deshmuar se festa i bashkon njerezit per te jetuar ne harmoni dhe lumturi. Kreshnik Mujeci, ideatori dhe realizuesi i kesaj feste te perbashket, synon ta ktheje ne tradite me qellimin per te forcuar edhe me shume lidhjet ndermjet ketij komuniteti dhe per te ndare gjithcka sebashku. Kjo eshte vlersuar nga te pranishmit qe kane falenderuar organizatorin per kete dite qe ju dhuroi te gjitheve.

Ishte dicka e vecante edhe per ata qe kishin ardhur enkas per kete feste ne

Festa e Shen Markut ne Koljakaj u mbajt ne kodren mbi fshat, aty ku tashme eshte vendosur edhe nje kryq i larte 12 m qe shihet si mbrojtesi dhe udheheqesi i ketij komuniteti te krishtere.