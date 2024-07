Në ambientet e “Shtëpisë së Futbollit” në kryeqytet u hodh shorti i Kategorisë Superiore për edicionin 2024-25. Gjithçka nis në datën 18 gusht me sezonin e ri, teksa në javën e parë spikat dueli Partizani – Vllaznia.

Nga Egnatia, Partizani e deri te Bylisi, janë 10 ekipe që do të garojnë në 36 javë kampionat, në fund të të cilit do të shpallet skuadra e re kampione dhe ato që do të bien një kategori më poshtë. Edhe këtë sezon FSHF do i besojë formatit me “Final 4”, ku katër ekipet e renditura të parat në 36 javë kampionat do i drejtohen një mini-turneu.

Më poshtë ndeshjet e javës së parë:

Java 1 (18 gusht)

Partizani – Vllaznia

Skënderbeu – Elbasani

Teuta – Bylis

Dinamo – Egnatia

Laçi – Tirana

Renditja e skuadrave në short dhe përballjet sipas 36 javëve: