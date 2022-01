Nicolas Maire është modeli i një kuzhinieri profesionist francez me vite përvojë dhe 18 yje Michelin nën brezin e tij, një njeri që dominon kuzhinën e tij duke shpërndarë copa të urtësisë së kuzhinës ndërsa përgatit ushqim për mysafirët e tij. Sot, kjo kuzhinë është vendosur brenda një selie të gjerë korporate në periferi të Gjenevës. Zoti Maire punon për kompaninë “Firmenich” që u krijua në vitin 1895 për prodhimin dhe shitjen e parfumeve.

Interesi i “Firmenich” për një treg të ri e pa atë të diversifikohej në përbërësit e ushqimit pasi oreksi i publikut për alternativa ndaj mishit çoi në një përpjekje për të vendosur ushqime me bazë bimore në raftet e supermarketeve. Kompania thotë se ekziston një treg global për zëvendësuesit e mishit me bazë bimore prej 25 miliardë dollarësh dhe beson se kjo do të rritet në 200 miliardë dollarë deri në vitin 2030.

Për të ndihmuar në perfeksionimin e shijeve të këtyre ushqimeve inovative, zoti Maire ka një bashkëpunëtor të ri në formën e Sam, një robot me inteligjencë artificiale. Së bashku me një ekip shijuesish, Sam ndihmon në përzierjen e një grupi të madh shijesh për klientët raporton “BBC”. Tek njerëzit, ndjenja e shijes buron nga receptorë të shumtë që janë të përgatitur për të paralajmëruar trurin tonë për natyrën e çdo ushqimi të mundshëm që hasim.

Sam i mungon kjo ndjenjë e shijes, por ai është trajnuar me një bazë të dhënash të përbërësve të mbledhur mbi 60 vjet në kompani. Duke përdorur një teknikë të quajtur mësimi i makinerisë, ai ka kaluar nëpër shembuj të kombinimeve të shijeve dhe ka mësuar përkufizimet e veta, duke u transformuar në 18 muaj në robotin e sotëm të inteligjencës artificiale.

Eric Saracchi që drejton anën dixhitale të “Firmenich” tha: “Shijet janë më komplekse se parfumet dhe Sam duhej të kuptonte se çfarë është një luleshtrydhe, ose sesi viçi i pjekur në skarë godet gjuhën, përpara se të gjente përputhje mes shijeve dhe produkteve ushqimore bimore”. Roboti është i mbushur me aq shumë përbërës, sa që nga brenda njihet si “një piano me 5000 çelësa”. Ajo piano luhet nga ekipi i aromave njerëzore të kompanisë.

Degustuesit kryesorë janë aromatizuesit mjeshtër, dhe nga rreth 30 në botë gjashtë punojnë në “Firmenich”. Krijuesit e shijeve janë kaq të rrallë, “nuk mund t’i zëvendësosh, por vetëm mund t’i përmirësosh”, thotë zoti Saracchi. Shijuesit janë në zemër të “Firmenich” dhe Patrick Salord është shijuesi kryesor i tij.

Sam përdor aroma dhe shije të caktuara për të maskuar “notat” si shijet acidike duke i dhënë një formule teksturën e duhur. Ai flet për tonalitetin e ushqimit, se si heqja e një përbërësi të vogël mund të ndryshojë shijen e përgjithshme. Sam merr njohuritë e shijuesve dhe gjeneron formula të reja në pak minuta që është një pjesë e kohës që zotit Salord dhe ekipi të tij i duhet për të përdorur aftësitë e tyre.

Roboti sugjeron një formulë që është në përputhje me shqisat tona.