Dashi

Do të jeni shumë të vendosur në vendin e punës, por nuk vlen e njëjta gjë për jetën private dhe për këtë arsye mund të ketë ndonjë hutim, i cili do ju prishë qetësinë. Mundohuni të lini mënjanë gjithë çështjet e punës më pak urgjente dhe jini më romantik dhe të pranishëm në dashuri. Parashikohet rikuperim i ndjeshëm.

Demi

Shpesh prireni të ndikoheni nga kritikat e të tjerëve dhe gjithçka pasi jeni shumë krenarë dhe frika se mos gaboni ju frenon impulset. Por kur është fjala për dashurinë, duhet të lini mënjanë çdo gjykim dhe të ndiqni instinktin tuaj. Ndihuni të lirë të shprehni hapur ndjenjat dhe fitorja do të jetë fare pranë.

Binjakët

Jeni gati për të bërë një hap të rëndësishëm dhe kjo më në fund do ju lejojë që të çliroheni nga disa situata të cilat prej disa muajsh nuk ju lejojnë që të jetoni me qetësinë që duhet një lidhje të re sentimentale. Bëni kujdes me shpenzimet.

Gaforrja

Mundohuni të ruani qetësinë edhe pse kjo është një javë e cila teston durimin tuaj. Ka disa çështje që ju mundojnë prej kohësh, por intuita juaj do ju lejojë që ti mbyllni me sukses.

Luani

Do të keni mundësi të shumta për të mbyllur me sukses një çështje të rëndësishme lidhur me një bashkëpunim të frytshëm për karrierën tuaj. Në dashuri do të jeni mjaft të qetë dhe relaksuar, ku dialogu do të jetë mjaft i favorshëm për të shuar çdo dyshim dhe për të rigjetur harmoninë me partnerin/en.

Virgjëresha

Parashikohet një ditë mjaft e dobishme për të qenë në kontakt me një person autoritar të fushës suaj, i cili do ju mësojë strategji të reja, të cilat mund ti shfrytëzoni në projektet tuaja të ardhshme. Kjo periudhë është mjaft produktive edhe për dashurinë. Tashmë jeni të vendosur që ti jepni një shtysë të rëndësishme lidhjes tuaj, duke folur për bashkëjetesë apo transferim.

Peshorja

Jeni të prirur që të jeni shumë protektiv në raportin e dashurisë dhe në familje, por kjo gjë nuk duhet të ndikojë në vendimet tuaja. Horoskopi i kësaj të mërkure ju fton që të jeni shumë të kujdesshëm në këtë moment, pasi parashikohet që të ushqehen tensione aspak të mira.

Akrepi

Në këtë periudhë jeni shumë kurajoz dhe po ndërmerrni një rrugëtim të vështirë, sepse juve ju kanë pëlqyer gjithmonë sfidat. Ky është momenti i duhur për të treguar se sa vleni. Tregohuni më të hapur për dashurinë, ku mbrëmja parashikon takime mjaft interesante.

Shigjetari

Do të shfaqni një sjellje jo shumë të pëlqyeshme ndaj një personi i cili për ju do të thotë shumë. Mundohuni që të jeni ju të parët që të kërkoni një ballafaqim, në mënyrë që të identifikoni problemin dhe të gjeni zgjidhje. Bëni kujdes pasi kjo pasiguri, mund të ndikojë në disa zgjedhjet tuaja në vendin e punës.

Bricjapi

Ky është momenti më i mirë për të pushuar dhe për t’i lejuar vetes disa momente relaksi, pasi ditët e fundit ju kanë gjetur të zënë në realizimin e një projekti tejet të lodhshëm. Intuita e mirë do ju lejojë që të çoni përpara punë me rëndësi.

Ujori

Do të ketë disa keqkuptime në familje, të cilat ju tensionojnë dhe kjo gjë do të ndodhë edhe për shkak të veprimeve tuaja të nxituara. Mos i përcillni problemet personale në vendin e punës, pasi rrezikoni shumë. Sqarimet pritet të ndodhin në mbrëmje.

Peshqit

Jeni në kërkim të pikave të reja të referimit në dashuri dhe për këtë arsye nuk do arrini të ndiheni të kënaqur me veten tuaj. Në vendin e punës do të ketë njohje të reja, të cilat do ju përfshijnë në projekte të rëndësishme.