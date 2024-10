Plagosje e rëndë me pasojë vdekjen është regjistruar në Shkodër. Ka ndërruar jetë i mituru 15 vjeç me inicialet E.Gj. Policia ndodhet në kërkim të autorit të dyshuar. Plagosja ka ndodhur me thikë nga një person tjetër ende i paindetifikuar.

Shkodër/Informacion paraprak

Rreth orës 19:30, në zonën e Fermentimit, në lagjen “Skenderbeg”, dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobëta, një shtetas ende i paidentifikuar ka dëmtuar me mjet prerës (thikë), një të mitur 15-vjeç, i cili si pasojë e plagëve të marra ka ndërruar jetë në Spitalin Rajonal Shkodër.

Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje ku po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorit.

Ndërkohë, vijon puna e grupit hetimor, për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.