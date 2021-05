Tre studiues nga Instituti i Virologjisë në Uuhan të Kinës u sëmurën mjaft në nëntor 2019 teksa kërkuan kujdes spitalor, sipas një raporti të zbuluar më parë të inteligjencës amerikane që mund të shtonte peshë në thirrjet në rritje për një hetim më të plotë, se mundet që virusi Covid-19 u nxor nga një laborator.

Detajet e raportimit shkojnë përtej një fakti të thjeshtë të Departamentit të Shtetit, lëshuar gjatë ditëve të fundit të administratës Trump, e cila shprehet se disa studiues në laborator, një qendër për studimin e koronavirusit dhe patogjenëve të tjerë, u sëmurën në vjeshtën e 2019 “me simptoma në përputhje me të dy llojet e Covid-19 dhe sëmundje të zakonshme sezonale. ”

Zbulimi i numrit të studiuesve të infektuar, koha e sëmundjes të tyre dhe vizitat që ata bënë në spital vijnë në prag të një takimi të organit vendimmarrës të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili pritet të diskutojë fazën tjetër të një hetimi mbi origjinën e Covid-19 , raporton WSJ.

Zyrtarët aktualë dhe ish-të njohur me inteligjencën amerikane në lidhje me studiuesit e laboratorit shprehën pikëpamje të ndryshme në lidhje me forcën e provave mbështetëse për vlerësimin. Një person tha që ai u sigurua nga një partner ndërkombëtar dhe ishte potencialisht me rëndësi, por ende kishte nevojë për hetime të mëtejshme dhe vërtetime shtesë.

Një person tjetër e përshkroi informacionin e inteligjencës si mjaft me rëndësi. “Informacioni që kishim ardhur nga burime të ndryshme ishte i një cilësie të lartë. Ishte shumë preciz. Ajo që nuk u tha ishte saktësisht pse u sëmurën ”, tha burimi, duke iu referuar studiuesve.