Për herë të parë që nga 25 prilli, ata që duan të vizitojnë Venecia do të duhet të paguajnë një tarifë të vogël prej 5 euro. Ideja nuk është e re dhe zbatimi i saj është shtyrë vazhdimisht gjatë viteve të fundit. “Është një ide shumë e bukur, por duket se nuk është menduar mirë”, thotë Suzanne Kuntz-Saponaro, e cila ka punuar si guidë turistike në Venecia prej vitesh.

Megjithatë, kjo masë parashikon edhe shumë përjashtime. Për shembull, banorët e të gjithë rajonit Veneto janë të përjashtuar. Udhëtarët ditorë do të kenë mundësi të shkarkojnë një kod QR të kërkuar. Sipas bashkisë, inspektorët do të qarkullojnë dhe do të kryejnë kontrolle në vend. Në fakt, kushdo që nuk e ka paguar tarifën rrezikon një gjobë deri në 300 euro.

Për ta mbajtur qytetin të hapur ndaj botës

Ajo që guida turistike e konsideron veçanërisht problematike është se kjo tarifë specifike nuk do të kufizojë drejtpërdrejt numrin e vizitorëve. Mesatarisht, rreth 80,000 njerëz e vizitojnë Venecian çdo ditë. Rreth 70,000 njerëz thjesht duan të kalojnë vetëm disa orë atje. Është treguar se ata shpenzojnë relativisht pak para, por kontribuojnë ndjeshëm në një imazh të mbytur nga turizmi të qytetit.

Synimi i bashkisë është rritja e numrit të vizitorëve që duan të rrine aty natën, thotë shefja e Departamentit të Turizmit, Simone Venturini dhe për këtë arsye thotë se Venecia duhet shijuar dhe nuk mund të shterohet në pak orë.

Kryebashkiaku Luigi Brucknaro nga ana tjetër duke folur për gazetën Corriere della Sera deklaroi se qyteti do të vazhdojë të jetë i hapur për publikun dhe se nuk duhet të vendoset asnjë kufi i sipërm për vizitorët ditorë. Fundi mund të ketë një karakter pengues psikologjik, beson ai. “Qyteti duhet të jetë njerëzor si për ata që jetojnë në të, ashtu edhe për ata që e vizitojnë”, thekson kryebashkiaku i Venecias. Para pandemisë, pesë milionë turistë vizitonin qytetin çdo vit dhe shifra të ngjashme priten këtë vit.

Grupe më të vogla për turne

Por turistët nuk tregojnë gjithmonë respektin e kërkuar dhe kështu bashkia ka shtrënguar rregullat. Ndalohet, ndër të tjera, të ulesh në ura dhe shkallë, të zhytesh nëpër kanale, të ecësh nëpër qytet me rroba banje, të ushqesh pëllumbat apo të hedhësh mbeturina në tokë. Në këto raste mund të ketë gjoba deri në 500 euro. Por askush nuk e di saktësisht nëse dhe kur do t’u kërkohet turistëve të paguajnë gjoba.

Në çdo rast, nuk është objektivi kryesor i bashkisë që të mbledhë para me gjoba për turistët. Tarifa speciale e hyrjes pritet të sjellë rreth 700,000 € në arkat e qytetit në vitin e parë. Paratë do të ndahen për pastrimin e rrugëve dhe përmirësimin e ofertës turistike

Por kjo nuk është e gjitha. Rregullat e reja për turet e qytetit do të zbatohen tashmë nga 1 gushti. Ndër të tjera, numri i grupeve do të jetë i kufizuar në 25 persona. Udhërrëfyesi me përvojë beson se grupet duhet të jenë 20 persona. “Turizmi është sigurisht i rëndësishëm për Venecian, por njerëzit që jetojnë këtu në qytet nuk duhet të vuajnë nga mbiturizmi”, thekson ai.