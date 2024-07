Nga korriku 2024, më shumë biznese në Greqi do të mund të vendosin një javë pune gjashtëditore për punonjësit e tyre. Masa vlen për bizneset që ofrojnë shërbime 24/7 ose ata që kanë një ngarkesë të jashtëzakonshme pune. Sipas ligjit të ri të punës, punëtorët e sektorit privat mund të shkojnë në zyrë gjashtë ditë në javë, pasi java e punës 48-orëshe hyn në fuqi. Objektet e përzgjedhura industriale dhe prodhuese, së bashku me bizneset që ofrojnë shërbime 24/7, kanë të drejtë të zgjasin javën e punës përtej pesë ditëve. Sidoqoftë, punonjësit e shërbimit të ushqimit dhe turizmit janë të përjashtuar nga javët më të gjata të punës. Ky ndryshim do të thotë se java e punës 40-orëshe e një punonjësi mund të shtrihet në 48 orë në javë.

Masa ka ngjallur zemërim në mesin e punonjësve grekë, të cilët argumentojnë se ajo e kthen vendin në një kohë të të drejtave të kufizuara të punës. Shumë theksojnë se vendet e tjera po shkojnë drejt një jave pune katërditore. Punonjësit do të marrin 40% pagesë shtesë për ditën e gjashtë të punës ose 115% më shumë nëse punojnë të dielave. Pavarësisht kësaj, shumë – veçanërisht brezi i ri – i japin përparësi shëndetit të tyre dhe balancës punë-jetë, të cilat ata argumentojnë se ligji i ri ka potencialin ta rrezikojë.

Ekonomistët theksojnë se problemi më i madh i ekonomisë greke është produktiviteti i orarit të punës. Sipas të dhënave nga Komisioni Evropian, produktiviteti nominal i punës për orë pune në Greqi është afërsisht 40% më i ulët se mesatarja evropiane. Faktorët që kontribuojnë përfshijnë mungesën e investimeve në teknologjitë e reja, burimet njerëzore me aftësi të pamjaftueshme dhe burokracinë e tepruar që rëndon sipërmarrjen greke.