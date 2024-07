Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën gjatë ditës që fillon shmangni veprimet impulsive dhe dëgjoni këshillat e njerëzve të afërt. Nëse keni pasur debate për arsye të parëndësishme, po vjen momenti i duhur për të sqaruar dhe rivendosur qetësinë në marrëdhënien apo atë që keni. Puna është i favorshëm për takime të reja dhe projekte afatshkurtra.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën Hëna do të hyjë shumë shpejt në shenjën tuaj, duke sjellë një moment rikuperimi pas çdo krize që keni pasur në të kaluarën shumë të afërt. Është koha për të gjetur përsëri qetësinë. Ju jeni shumë aktiv gjatë kësaj periudhe. Shfrytëzoni mundësitë!

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën ka ardhur koha të relaksoheni dhe të rikuperoni energjinë e humbur ditët e fundit. Qielli është i favorshëm për dashurinë, ata që kanë një marrëdhënie të qëndrueshme do ta shohin të konfirmuar kush e kërkon, shiko përreth!

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën kjo periudhë është ideale për të bërë njohje të reja që mund të jenë të rëndësishme dhe të qëndrueshme. Histori dashurie por edhe miqësi “të thjeshta”. Nëse jeni beqarë, fokusohuni në muajin aktual për të gjetur një partner. Për ata që tashmë janë në një lidhje, nuk ka ndonjë lajm të veçantë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën në këto orë vere stresi, angazhimet dhe puna po ju shterojnë energjinë… Po ju shterrojnë në çdo aspekt. Këtë javë përpiquni të shmangni aktivitetet stresuese. Duhet të rimbusheni pak…

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën nëse jeni duke u takuar me dikë, mund të vendosni të jetoni së bashku, të martoheni ose të bëni një zgjedhje të rëndësishme. Ata që janë ndarë mund të gjejnë mundësi të reja. Për sa i përket punës, është e mundur të konfirmohet një kontratë me kushte më të favorshme se ato të mëparshme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën pas një periudhe stresi dhe vështirësie të madhe, gjërat më në fund po përmirësohen për shumë prej jush. Përfitoni nga ky moment për të rikuperuar energjinë. Mos e lini veten të ndikoheni nga faktorë të jashtëm. Shkoni drejt në rrugën tuaj.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën ju presin disa ditë mjaft konfuze, me presione dhe shqetësime të lidhura me çështje personale ende të pazgjidhura qëllimisht ose jo. Është e rëndësishme të qëndroni të qetë dhe t’i përballoni problemet me qetësi. Kafshoni gjuhën nëse është e nevojshme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën merrni pak kohë për të reflektuar mbi qëllimet tuaja të ardhshme. Ju duhet të kapërceni një pengesë dhe të provoni vlerën tuaj. Të rinjtë mund të shfrytëzojnë një mundësi të mirë gjatë orëve të ardhshme.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën zgjedhjet romantike dhe të punës që do të duhet të bëni gjatë orëve të ardhshme mund të ndikojnë në pjesën tjetër të vitit. Vera 2024 mund të shënojë fillimin e një faze të re në jetën tuaj profesionale. Mendoni thellë se si dhe çfarë doni të bëni.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën në ditët në vijim të këtij fillim korriku, shmangni polemikat, edhe nëse nuk ju pëlqen ndërhyrja e të tjerëve në jetën tuaj. Ju dëshironi më shumë garanci, por nuk është momenti i duhur për t’i kërkuar ato.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën më në fund po merrni njohjen që keni dashur prej disa kohësh. Vazhdoni në këtë rrugë dhe mos e nënvlerësoni dashurinë. Është mirë t’i përkushtohesh punës, por me masë.