Kamala Harris, nënkryetare e Shteteve të Bashkuara dhe si rrjedhojë, presidente e Senatit, ka ratifikuar fitoren e Donald Trump në zgjedhjet e 5 nëntorit dhe, si rezultat, ai do të rikthehet në Shtëpinë e Bardhë. Presidenti aktual Joe Biden, ndërkohë, do të udhëtojë në New Orleans për të ngushëlluar Amerikën, të traumatizuar nga atentati i Vitit të Ri dhe, ndoshta, për të bërë dritë mbi atë që ka ndodhur, duke theksuar se emigrimi dhe kufijtë e hapur nuk janë shkaktarët. Megjithatë, Amerika ka bërë zgjedhjen e kundërt. Ajo ka vendosur që të rikthejë presidentin që refuzoi humbjen dhe kalimin paqësor të pushtetit, i cili humbi një numër të madh gjyqesh për të përmbysur një fitore të ligjshme të kundërshtarit të tij, dhe që inkurajoi turmën të marshonte drejt Kongresit, duke premtuar më pas të falte “patriotët” që shkatërruan Parlamentin dhe pronën publike, madje duke marrë me vete edhe podiumin e Kryetares. Ky moment u kremtua në Washington. Fundi i demokracisë, siç e kemi njohur deri tani, sipas paralajmërimit të kotë të Biden gjatë fushatës elektorale, ose, të paktën, transformimi i saj në diçka që nuk e dimë mirë se çfarë mund të jetë dhe ku mund të na çojë.

Sot, për të qenë më të qartë, parlamentarët u mblodhën për të numëruar votat elektorale të fituara nga kandidatët dhe për të certifikuar fituesin. Ky ishte Trump, i cili do të kthehet në Shtëpinë e Bardhë, pavarësisht turpit të 6 janarit 2021. Gjithçka është falur ose harruar, injoruar, në emër të interesave politike, kulturore ose ekonomike, të cilat për shumicën e votuesve amerikanë janë më të rëndësishme se vlerat themelore të “fshatit në majë të kodrës” të pelegrinëve të parë që ikën nga persekutimet evropiane. Sot Biden dhe Harris do t’i japin Trump atë që ai e kishte refuzuar katër vjet më parë: ritin e kalimit paqësor të pushtetit mes kundërshtarëve politikë, i cili i dallon demokracitë e pjekura nga diktaturat dhe autokracitë, dhe që për mbi dy shekuj ka qenë një simbol i superioritetit moral të Amerikës.

Por tani, duket se amerikanët kanë hequr dorë nga kjo superioritet, duke i dhënë Trump kënaqësinë e dëshirës së tij narcisiste, ndoshta pasi mendojnë se ai do të bëjë më mirë për interesat e tyre, ose do të fitojë luftërat kulturore pa kompromise të mundshme që kanë ndarë SHBA-të për dekada të tëra. Rëndësi ka të shihet nëse demokracia do të mbijetojë, dhe si, pas kësaj lufte pa rregulla dhe vlera të përbashkëta.