KANDIDATI I PS BENET BECI:“BASHKË ME FITOREN, GJITHMONË” 25/04/2023 54 Kandidati i PS për bashkinë Shkodër Benet Beci përmes një postimi në rrjetin social ‘Facebook’ shkruan: Bashkë me Fitoren, gjithmonë! https://fb.watch/k7BkUyww92/?mibextid=RUbZ1f BOTA RAPORTI/ PUTIN VENDOSI QË TË PUSHTONTE UKRAINËN NË MARS TË VITIT... 25/04/2023 SANKSIONET E REJA TË BE-SË NDAJ ASSAD-IT, REAGON ZYRTARI I LARTË... 25/04/2023 ‘GRIPI I QENVE’, SHKENCËTARËT NGRENË ALARMIN 25/04/2023 ZELENSKY FALENDERON USHTARËT E PIKËS KUFITARE 24/04/2023