Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën shtrëngoni dhëmbët edhe për pak, pas javës së parë të korrikut shumë gjëra më në fund do të kthehen në ekuilibër, është e vërtetë që ditët e fundit kanë qenë të rënda dhe të lodhshme, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht, por më e keqja ka mbaruar dhe do të mund të largoheni sërish së shpejti.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën një hënë paksa e trazuar në një pozicion të çuditshëm mund t’ju mashtrojë, veçanërisht në dashuri ose me njerëzit me të cilët keni marrëdhëniet më intensive. Do t’ju duhet shumë durim me partnerin tuaj, i cili ndoshta ju ka larguar prej një muaji për arsye X, të cilat do të duhet të menaxhohen me kujdes dhe të ndezin një zile të vogël alarmi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën sa më shumë të kalojnë ditët, aq më të favorshëm do të jenë planetët. Qielli në korrik është vërtet i jashtëzakonshëm, me shumë yje dashamirës që do t’ju japin një dorë, një skenar perfekt për të vënë bast në projektet tuaja dhe ndoshta edhe për të bërë disa kërkesa, për të përmirësuar situatën!

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën shumë prej jush vijnë nga një periudhë e komplikuar ose nga një zgjedhje drastike dhe e dhimbshme, ndoshta një lidhje që nuk funksionoi më… tani do të duhet të filloni nga e para por mos u shqetësoni, vendosmëria është e madhe dhe edhe dëshira për t’u kthyer për të buzëqeshur.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën disa marrëdhënie mund të kenë ardhur në rishikim, ose të paktën duhet të pyesim veten se çfarë nuk shkon dhe ta trajtojmë problemin!

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën më e keqja ka kaluar dhe do të mund të largoheni sërish së shpejti. Ka edhe nga ata që nuk mund të shkëputen nga një e kaluar e vështirë dhe të vuajnë më shumë, është e nevojshme të hyni në punë për të filluar një fazë të re të jetës!

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën keni shumë nevojë për gjëra të reja, risi, për të bërë një ndryshim në jetën tuaj jo vetëm në punë, por edhe në sferën sentimentale. Gjatë kësaj jave dëshironi të përcaktoni një herë e përgjithmonë një marrëdhënie, kuptoni se çfarë kthese mund të marrë një marrëdhënie.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën është koha për të harruar të shkuarën dhe për t’iu qasur të tashmes (dhe të ardhmes) në një mënyrë më optimiste, duke qenë se keni hyrë në një javë frymëzimi dhe pozitiviteti. ! Është koha të provoni edhe zgjidhje të reja për sa i përket ngjarjeve praktike, në një fazë në të cilën ndjenjat janë më të mira edhe nëse është e vërtetë që një histori e re do të vihet nën presion në muajin korrik.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën jeni të vendosur, të fortë dhe të frymëzuar, cilësi që do t’ju lejojnë të menaxhoni shumë mirë ditët e ardhshme. Dëshironi shpërblim dhe rikuperim të terrenit të humbur, ngjarjet e papritura të periudhës së fundit ju kanë mërzitur shumë por në çdo rast nuk ju dekurajuan.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën mund të ndiqni një intuitë, atë zë të vogël brenda jush që hedh dritë në një rrugë të caktuar, në çdo rast do të jetë thelbësore të rrethoheni me njerëz të këndshëm, pozitivë dhe të favorshëm. Ndoshta mes këtyre njerëzve mund të fshihet një dashuri.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën jeni në një periudhë ulje-ngritjesh, veçanërisht në punë duke qenë se keni ndryshuar role apo kompani dhe situata nuk është ende plotësisht nën kontroll. Një transformim (ose të paktën një modifikim) doli i nevojshëm, në rastet më të mira u hoqët qafe njerëzve që nuk përfaqësonin më një pikë referimi dhe ndoshta edhe ju pengonin.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën mbani një sy në financat dhe çështjet tuaja ekonomike, mund të merrni një faturë të madhe për të paguar. Në dashuri situata do të ndryshojë vetëm nëse e dëshironi. Pra, lëvizni nëse ka dikë që ju pëlqen, bëni diçka për t’i njohur dhe rrini me të. Kjo është gjithashtu një kohë e mirë për t’u pajtuar me dikë.