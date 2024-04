Nënkryetari socialist i komisionit hetimor për ndërhyrjen në të dhënat e sistemit TIMS, Toni Gogu kërkoi pesë minutash pushim në seancën e pasditen.

Por, pas kësaj kërkese që u pranua nga kreu i komisionit, Ervin Salianji, deputetët e mazhorancës nuk u kthyen më në mbledhje. Seanca e sotme u shoqërua me debate sa i përket miratimit të listës së zyrtarëve që do të thirren për të dëshmuar në komision. Për shkak të mungesës së deputetëve të majtë, lista u miratua me shumicë votash në mbledhjen e kaluar, por këtë socialistët e kundërshtuan, duke theksuar se vendimmarrja ishte e njëanshme.

Kërkesa e socialistëve u kundërshtuan nga drejtuesi i komisionit Ervin Salianji me pretendimin se vendim i marrë nuk mund të zhbëhet dhe se nuk ishte faji i tij që deputetët e PS-së mungonin në komision.