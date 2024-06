Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarë thekson se BE duhet të fokusohet në lehtësimin e një dialogu të drejtë që respekton pavarësinë e Kosovës. Përmes një deklarate, Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarë thekson se ka ndjekur me interes dhe shqetësim të madh negociatat e stërzgjatura ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe dëshiron që sa më shpejt të arrihet një marrëveshje përfundimtare. KASH shrehet kundër presionit që i bëhet Kosovës për të rënë dakord për formimin e komunave me shumicë serbe dhe beson se një presion i tillë minon sovranitetin e Kosovës dhe inkurajon qëndrimin e Serbisë për mosnjohje.

“Zgjidhjet e imponuara mund ta destabilizojnë rajonin.

KASH thekson se roli dhe kontributi i pazëvendësueshëm i BE-së duhet të fokusohet në lehtësimin e një dialogu të drejtë që respekton pavarësinë e Kosovës. Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarë i sugjeron BE-së që të caktojë negociatorë të saj për dialogun Kosovë-Serbi diplomatë/politikanë që do të ishin të mirëpritur dhe të pranueshëm nga të dyja vendet, në mënyrë që të rritet niveli i besueshmërisë mes të gjitha palëve. KASH vlerëson gjithashtu se sjelljet e Serbisë si proxy ruse, si dhe deklarimet e liderit të Republika Srpska Dodik për shkëputje nga Bosnje dhe Hercegovina, duhet të ndalen me çdo kusht para se të jetë tepër vonë. Këto të fundit i konsiderojmë një recetë për luftë, si dhe një qasje që shkon në të njëjtën linjë/llogjikë me agresionin rus kundër Ukrainës”, thuhet në deklaratë.