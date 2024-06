Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Kjo periudhë është më interesante se në të kaluarën edhe nëse shumë në vendin e punës u është dashur të ndalojnë ose ndryshojnë një rol. Para disa ditesh perdora termin “ecje mbi levozhga veze”, duhet te perpiqesh te ecesh perpara pa prishur ekuilibrin dhe te shkosh kunder dikujt.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten këto janë ditë të veçanta për të gjithë ata që duan të realizojnë një projekt, për më tepër kjo Hënë që është në shenjën tuaj, ju përmirëson intuitën, perceptimin e realitetit është më mirë, dhe kështu zgjidhjet do të jenë gjithashtu më të lehta për t’u ndërmarrë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten fol nëse ka një person që të intereson, nëse duhet të vazhdosh një projekt, sepse duhet të fillojmë të pastrojmë të gjitha situatat që nuk kanë shkuar mirë gjatë muajve të fundit, duhet të lëvizim. Dashuria është rikthyer, shpresoj të jeni rikuperuar nga pjesa e parë e këtij muaji qershor, e cila ishte e bezdisshme fizikisht.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten për ata që punojnë me partnerë dhe bashkëpunëtorë, ka të ngjarë një ndryshim i rojes për shkak të intolerancës, ka nga ata që kanë tradhtuar besimin tuaj. Pritini marrëdhëniet e panevojshme. Ka pakënaqësi dhe dyshime për paratë. Mos shpenzoni përtej mundësive tuaja.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten të vetëpunësuarit, artistët dhe krijuesit kanë tashmë një projekt në mendje për muajt e ardhshëm, të tjerët mund të mendojnë për një ndryshim të rëndësishëm. Historitë që dalin tani janë të bukura dhe do të kemi edhe qiell më të mirë në fundjavë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten në këto 24 orë do të jeni veçanërisht të ndjeshëm, emocionaliteti juaj do t’ju ndihmojë të shprehni disa nevoja personale ose të kuptoni nevojat dhe ndjenjat e të tjerëve. Hapeni zemrën dhe nuk do të pendoheni! Gjithashtu një ditë e mirë për të njohur njerëz të rinj në fushën e punës.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten tendenca pozitive, por kini kujdes që të mos rrëmbeheni nga shkathtësia e tepërt, nxitimi është një këshilltar i keq. Nëse ka probleme, ato duhet të sqarohen. Këto ditë ju gjithashtu filloni një jetë të re pas një heqje dorë ose një ndryshimi, ose mbylljeje të 2 viteve të fundit.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten kujdes nga xhelozia, nëse nga njëra anë është shenjë interesi ndaj partnerit, nga ana tjetër mund të interpretohet si një obsesion dhe kjo mund të shkaktojë prishjen e marrëdhënies. Kjo fundjavë mund të jetë vendimtare në marrëdhënien tuaj me partnerin.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten në këtë periudhë jeni mjaft argumentues, do të merrni kohë nëse duhet të rikonfirmoni një marrëveshje. Ekziston nevoja për të transformuar tensionin në diçka pozitive, ndoshta një ndryshim mund të jetë i dobishëm për të zgjidhur edhe çështjet financiare ose ligjore, mund të themi se do ta jetoni të ardhmen në një mënyrë të shkëlqyer, është rruga e treguar nga Jupiteri, planeti.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten nuk mund të thuhet se kjo javë është më e mirë për të zgjidhur shpejt çështjet e punës apo financiare. Saturni i kundërt sjell edhe bezdi të vogla në marrëdhëniet me të tjerët, në marrëdhënie, ndoshta shumë për të bërë, ngjarjet e fundit kanë sjellë shumë konfuzion në jetën tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten Hëna është aktive për shenjën tuaj të horoskopit, mund të them se pjesa e fundit e kësaj jave është më e mirë. Një hap përpara bëhet në dashuri, por edhe në marrëdhëniet miqësie mund të arrini diçka më shumë, veçanërisht nëse muajt e fundit kanë sjellë dyshime.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten nuk ka nevojë të emocionoheni veçanërisht në këtë fazë kur rreth jush ka shumë tension. Mundohuni të përdorni mençurinë dhe pjekurinë tuaj. Nëse ka një ndryshim në planet, rolet ose detyrat përfundimisht, pas shumë shqetësimesh fillestare, do të jeni të kënaqur me atë që vjen.