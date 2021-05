Marka Abarth do të prodhojë një supermakinë që nuk mund të blihet as nga miliarderët.

Abarth 1000 sp është pasardhësja e makinës me të njëjtin emër që në vitet ’60 fitoi gara rezistence, falë peshës së saj të lehtë dhe shpejtësisë maksimale prej 230 km/h.

E veçanta është se do të ketë vetëm një ekzemplar të kësaj makine të gjeneratës së re, që nuk do të jetë për shitje, por do të mund të shihet vetëm në ekspozita.