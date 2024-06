Vllaznia ka zyrtarizuar nje tjeter futbollist, behet fjale per mesfushorin Klinti Qato. Futbollisti qe ne tre sezonet e fundit ka qene pjese e Laçit, nga dita e sotme eshte veshur kuqeblu. Ka qene vete klubi shkodran qe gjate prezantimit te tij ka bere te ditur se 26 vjeçari ka firmosur per dy sezonet e ardhshme, me opsion zgjatje edhe per nje te trete.

Ne kete menyre mesfusha e Vllaznise plotesohet edhe me shume sepse tre nga kater blerjet e bera i takojne ketij reparti, nderkohe qe mbetet te plotesohet edhe mbrojtja apo dhe sulmi.

Megjithate çdo gje do te marre rrugen e duhur ne ditet ne vijim dhe skuadra do te plotesohet derisa te niset per stervitje jashte vendit teksa trajneri Brdariç pritet te kete ne dispozicion te gjithe kontigjentin e lojtareve qe ka dashur.