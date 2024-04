Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën mund të ketë disa surpriza të këndshme në dashuri dhe ju jeni gati të hapni zemrën tuaj për të tjerët. Në punë, shërbimi juaj është afër. Do të shihni që do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën në këto ditë do të ketë shumë lajme dashurie, jini gati t’i mirëprisni. Për sa i përket punës, mos ndërmerrni rreziqe por mendoni mirë përpara se të veproni.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën kjo periudhë është ideale për ta lënë veten të shkoni të dashuria dhe ndjenjat. Për sa i përket punës, gjithçka do të ndryshojë, por në një mënyrë pozitive. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën mos ndalo së besuari në dashuri, sepse ajo është vërtet më afër se sa mund ta imagjinosh. Për sa i përket punës, bëni kujdes sidomos nëse keni të bëni me dikë nga Binjakët.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën nëse jeni në kërkim të dashurisë, ky është momenti i duhur për ta gjetur njëherë e përgjithmonë. Në punë, prisni disa ndryshime të mëdha në ditët në vijim. Do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën mos u shqetësoni nëse jeni duke përjetuar një krizë të vogël dashurie sepse ajo do të zgjidhet së shpejti. Në punë, jini të sigurt për veten dhe idetë tuaja edhe nëse ato nuk përputhen me ato të të tjerëve. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën mund të ketë disa diskutime në dashuri, por asgjë serioze. Në punë do ishte më mirë të mos kënaqeni me nervozizmin. Do të shihni që gjithçka do të jetë mirë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën ky qiell është i bukur për dashurinë që kthehet si protagonist i jetës suaj duke sjellë lajme të mira. Në punë mund të keni një sfidë për të kapërcyer por do ia dilni pa probleme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën përballuni ballë për ballë me problemet e zemrës sepse fshehja e tyre është e kotë. Sa i përket punës, vijnë lajme interesante. Përveshni mëngët dhe mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. E rëndësishme është të jepni më të mirën tuaj në çdo fushë. Të paktën nuk do të mund të ankohesh për asgjë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën në dashuri ka polemika dhe gjithashtu shumë stres, mos e lini veten të dërrmoheni. Në punë ruani vëmendjen maksimale. Ju rrezikoni të debatoni me kolegët dhe eprorët. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën do jeni shumë i zënë me punë, por pak më pak me dashurinë kohët e fundit, edhe nëse duhet të gjeni pak më shumë kohë për t’iu kushtuar vetes dhe ndjenjave tuaja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën bëni paqe me mendimet tuaja dhe mos u kapni në paranojën e zakonshme. Në punë, përkushtimi shpërblehet më shumë se çdo gjë tjetër. Gjithçka funksionon në fund, mjafton të kesh pak durim dhe besim te vetja, si dhe shumë besim.