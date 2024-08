Poliklinika e Specialiteteve në Shkodër shumë shpejt do të hapë dyert. Lajmi u bë i ditur nga ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Albana Koçiu në një postim në rrjetet sociale, ku ndau pamje nga kjo poliklinikë.

“Poliklinika e Specialiteteve do të ofrojë shërbime shëndetësore për 200 mijë banorë në 19 specialitete të ndryshme”, tha Koçiu.

Ministrja Koçiu u shpreh se do të vijojë puna për modernizimin dhe transformimin e strukturave spitalore dhe qendrave shëndetësore në të gjithë vendin.

Poliklinika e Specialiteteve në Shkodër do të jetë e pajisur me 19 kabinete për specialitete të ndryshme të sëmundjeve të brendshme si dhe ekzaminime laboratorike e imazherike në: kardiologji, gastrohepatologji, reumatologji, endokrinologji, nefrologji, hematologji, pneumologji, pediatri, kirurgji, ORL, neurologji, onkologji dhe alergologji. Ky institucion shëndetësor do të pajiset edhe me aparatura të reja mjekësore dhe diagnostikuese.