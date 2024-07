Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën gjatë kësaj ditë në fillim të korrikut që po fillon do të keni shumë gjëra për të bërë dhe do të lini mënjanë dashurinë dhe ndjenjat në përgjithësi… Nëse tashmë keni një lidhje të vazhdueshme, mund të acaroheni nëse është shumë e lirë. Në të njëjtën kohë mund ta konsideroni një partner tepër xheloz si mbytës.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën gjatë orëve në vijim do të keni një motiv dhe energji të madhe. Ju pret një ditë shumë interesante në fillim të korrikut, e cila do të zgjasë deri në muajin gusht, sidomos kur bëhet fjalë për dashurinë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën kjo ditë e korrikut do të jetë problematike për ju veçanërisht nga pikëpamja fizike, kushtojini vëmendje mbi të gjitha goditjeve të diellit dhe ndryshimeve të papritura të temperaturës. Mbajeni veten të sigurt dhe pushoni sa më shumë që të mundeni.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën në këtë moment ju keni një Venus të favorshëm e cila do t’ju ndihmojë të rikuperoni si në dashuri ashtu edhe në punë. Në dashuri, shmangni të menduarit për të kaluarën dhe nëse jeni të angazhuar në një histori të re dashurie, shmangni krahasimet me të shkuarën. Kthejeni faqen një herë e përgjithmonë. Vetëm shikoni prapa.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën në këtë periudhë të vitit keni probleme me paratë. Nuk keni mjaftueshëm për të realizuar një projekt që të është veçanërisht për zemër. Mundohuni të mos ofendoni ndjenjat e askujt.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën ditë e përsosur që ju të mendoni për dashurinë dhe ndjenjat në përgjithësi, pasi do të kuptoni nëse një marrëdhënie do të funksionojë apo jo. Këtë javë në fillim të korrikut do të keni forcë të madhe dhe gjithashtu do të mund të filloni të planifikoni disa projekte të rëndësishme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën gjatë orëve të ardhshme të kësaj ditë të fillimit të korrikut që po fillon do t’ju duhet shumë pushim dhe qetësi. Këtë ditë do të vini re më pak bashkëpunim me partnerin dhe gjithashtu mund të përjetoni momente shqetësimi dhe mosmarrëveshjeje me të.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën kjo është koha e duhur për t’u dashuruar! Sa i përket punës, megjithatë, do të ketë një tension. Përveç dashurisë, dita e parë e korrikut ju premton edhe gjëra të mira për sa i përket miqësisë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën stresi dhe nervozizmi janë mbi ne për shumë prej jush të lindur në këtë shenjë. Mundohuni të hiqni qafe disa probleme që kanë lindur veçanërisht nëse të vërtetat janë fshehur ose ka pasur keqkuptime.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën gjatë kësaj ditë në fillim të korrikut 2024, përpiquni të kujdeseni për një histori dashurie që e keni lënë pas dore pak kohët e fundit. Guximi ju ndihmon në të gjitha aspektet.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën ajo që do të fillojë do të jetë një ditë të cilën do të lehtësoheni veçanërisht nëse keni pasur një krizë ekzistenciale. Ju po përpiqeni të gjeni veten dhe kjo nuk është e lehtë. Emocionet pozitive po vijnë. Gati për t’i përqafuar?

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën kjo ditë do të jetë plot lëvizje për ju. Viti i kaluar ka qenë shumë sfidues, veçanërisht kur bëhet fjalë për punën. Do ketë ende disa dyshime në dashuri, por asgjë shumë shqetësuese.