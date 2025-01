Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën dita fillon me një farë konfuzioni mendor, por përmirësohet pasdite falë favorit të Hënës. Është koha për të marrë vendime të rëndësishme, veçanërisht në vendin e punës. Në dashuri, nga data 4 shkurt, Afërdita në shenjë do të sjellë takime të veçanta dhe emocione të sinqerta.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën është koha për të vlerësuar nëse do të vazhdoni apo jo një bashkëpunim. Disa pengesa mund t’ju kenë shqetësuar, por vendosmëria juaj do t’ju ndihmojë të gjeni ekuilibrin. Afërdita e favorshme mbështet takime të reja romantike dhe forcon miqësitë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën me Diellin dhe Hënën të favorshme në mëngjes, është koha ideale për të bërë zgjedhje që janë shtyrë prej disa kohësh. Nëse disa njerëz nuk janë më të domosdoshëm për rritjen tuaj, është koha për të ecur përpara. Vështrimet janë të vlefshme për projektet e reja.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën dita nis me pak lodhje, por përmirësohet pasdite falë Hënës së favorshme. Harrojeni të kaluarën negative dhe fokusohuni në të ardhmen. Në dashuri ka mundësi që diçka e rëndësishme të kthehet, nga shkurti do të mbeten vetëm marrëdhëniet më të sinqerta.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën përfitoni nga pjesa e parë e ditës, pasi pasdite mund të shfaqen probleme. Dielli në opozitë krijon dyshime në punë, por deri në qershor keni mundësi të bëni gjëra të reja. Në dashuri, nga data 4 shkurt do të keni ide më të qarta.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën ditë e qetë me disa pengesa nga Venusi, Neptuni dhe Saturni. Suksesi është i garantuar falë vendosmërisë suaj. Në dashuri, Marsi dhe Urani favorizojnë lidhjen e çiftit. Kushtojini vëmendje financave, investoni me kujdes.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën Hëna mbështet ekuilibrin tuaj emocional. Në dashuri, bashkoni familjen dhe çiftin me mençuri. Në punë, bashkëpunimi dhe përkushtimi do të jenë thelbësore për punën e suksesshme në grup. Menaxhoni financat tuaja me mençuri.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën Hëna juaj e parë e vitit 2025 është në shenjë! Dashuria është e shkëlqyer, e ndriçuar nga optimizmi dhe zgjidhjet familjare. Nëse jeni të dashuruar, ia vlen të ndiqni vrullin pasionante të Marsit dhe Venusit. Nuk mungojnë mundësitë për sukses, por dilni nga rruga juaj për të stimuluar mendjen tuaj.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën Plutoni dhe Dielli në sektorin e zbatimit praktik sinjalizojnë një rifillim të gjallë të aktiviteteve dhe detyrave të reja. Njerëzit e takuar gjatë udhëtimeve sjellin propozime të reja. Marsi në një pozicion sensual ju bën magjepsës dhe ju shton etjen për aventura.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën je i gjallë, bujar, origjinal dhe pasionant. Të vendosur për të arritur rezultate profesionale dhe financiare që mund t’ju kenë shpëtuar vitin e kaluar. Të mërkurën mund të jeni shumë të guximshëm, me Hënën në Akrep që ju mbron nga ndikimi negativ i Marsit. Mund të gjeni edhe një dashuri të re nëse e kërkoni.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën Jupiteri sjell fat dhe premton kënaqësi të rëndësishme, por respekton kohën e tij, mos i detyroni ngjarjet. Hëna në Akrep krijon agjitacion në ambientin e punës dhe diskutime me bashkëpunëtorët. Jini tolerantë dhe strehohuni në krahët e dashurisë suaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën një ditë shumë e favorshme për lidhjet emocionale, marrëdhëniet e çifteve do të përjetojnë momente harmonie të mëdha, ndërsa beqarët mund të kenë takime interesante. Në punë, këmbëngulja juaj do t’ju çojë në rezultate shpërblyese, përqendrohuni në projekte të reja me probabilitet të lartë suksesi.