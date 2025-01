Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën Hëna në kundërshtim mund të shkaktojë shqetësime të vogla të përkohshme. Megjithatë, yjet favorizojnë dashurinë dhe marrëdhëniet, mes të enjtes dhe të dielës, ndjenjat do të jenë veçanërisht pozitive.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën mund të ndiheni më reflektues se zakonisht. Është një kohë e mirë për të planifikuar të ardhmen dhe për të vendosur synime konkrete. Në dashuri përpiquni të komunikoni hapur me partnerin.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën nëse jeni përballur me një luftë midis të shtunës dhe të dielës, mund të ndiheni më të lehtësuar. Është koha që të çliroheni nga ngarkesat e panevojshme dhe të përqendroheni në atë që ka vërtet rëndësi.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën bëje realitet një ëndërr të vogël, këtë vit e lejon! Megjithatë, shmangni polemikat apo mosbesimin e panevojshëm, pasi dita mund të fillojë me pak tension.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën yjet sjellin emocione të sinqerta. Pas një faze lodhjeje të madhe në ditët e para të janarit, me Hënën të favorshme, do të ndiheni më energjikë dhe pozitivë. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën ju keni një ide më të qartë të asaj që keni përjetuar kohët e fundit. Pas trazirave të ditëve të fundit, fillon një fazë më e qetë dhe konstruktive. Do të shihni që gjërat së shpejti do të përmirësohen dhe do të arrini gjëra të mëdha. Mos e fajësoni veten nëse diçka nuk shkon sipas planit, do të arrini suksese të mëdha.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën në një mënyrë tepër të detyrueshme. Me pak fjalë, ai po përjeton një periudhë në të cilën ai e sheh gjithçka si të zezë apo të bardhë pa dallime të vërteta dhe ky është një problem për shumë njerëz, përfshirë të dashurit e tij. Në punë, megjithatë, një tendencë për t’u shfaqur në këtë mënyrë mund të jetë e dobishme.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën yjet janë të favorshëm, Janari është në anën tuaj. Ditët e së mërkurës dhe të enjtes do të jenë veçanërisht të dobishme dhe plot emocione të mira.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën qielli është interesant, me Hënën në aspekt të mirë që ju lejon të largoni disa dyshime. Edhe nëse nuk ka pasur ndonjë ndryshim të madh kohët e fundit, mund të keni njohuri të reja këtë ditë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën është më mirë të mos rëndoni veten në këtë ditë. Në dashuri përpiquni të komunikoni hapur me partnerin. Ndoshta ka pasur ndonjë konflikt të vogël dje, është e rëndësishme të gjesh qetësinë në mjedisin përreth.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën yjet janë të mirë. E mërkura dhe e enjtja mund të jenë ditë të pakta dhe shumë të lodhshme. Shfrytëzoni sa më shumë mundësitë e së mërkurës, pasi yjet shpërblejnë iniciativën.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën me Venusin në shenjë dhe një Hënë të favorshme, do të jetë më e lehtë për të komunikuar dhe diskutuar. Këshillohet që brenda datës 9 janar të sqarohen çdo keqkuptim për të shmangur komplikimet. Në dashuri përpiquni të komunikoni hapur me partnerin.