“Fllade nga Anadolli” është koncerti i Jazz-it turk që do të jetë edhe në qytetin e Shkodrës nga një grup artistësh nga Turqia të cilët po ndërmarrin një tur në gjithë Ballkanin. Shkodra është ndalesa e 8-të e këtij koncerti që vjen me mbështetjen e institutit “Yunus Emre”.

Në një kohë kur të gjithë jemi të lodhur nga luftrat në botë, muzika përfaqëson paqen shprehet një prej instrumentistëve të këtij koncerti që do jetë në Shkodër.

Koncerti i muzikës Jazz turke “Fllade nga Anadolli” me një repertor artistik të përzgjedhur do të pritet me interes nga publiku shkodran.