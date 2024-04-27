Në garë me Faik Bashën Ilir Meta është zgjedhur president i Partisë së Lirisë. Në Konventën e zhvilluar këtë të shtunë, zv.presidente u zgjodh Erisa Xhixho.

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