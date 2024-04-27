KONVENTA/ ILIR META ZGJIDHET PRESIDENT I PARTISË SË LIRISË! ERISA XHIXHO, ZV. PRESIDENTE 27/04/2024 47 Në garë me Faik Bashën Ilir Meta është zgjedhur president i Partisë së Lirisë. Në Konventën e zhvilluar këtë të shtunë, zv.presidente u zgjodh Erisa Xhixho. BOTA MINISTRI GJERMAN: PUTIN NUK KA SYNIM UKRAINËN, POR EVROPËN! 27/04/2024 ZELENSKY U LUTET SËRISH ALEATËVE TË UKRAINËS 27/04/2024 DHJETËRA TORNADO GODASIN SHTETET QENDRORE TË SHBA 27/04/2024 “JAM I GATSHËM, NUK E DI KUR”, BIDEN PRO DEBATIT ME... 27/04/2024