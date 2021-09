Sekretari i Përgjithshëm i LSI, Endrit Braimllari, reagon për vrasjen e efektivit të Policisë së Lezhës, Saimir Hoxha, gjatë aksionit për zbulimin e parcelave me kanabis.

Braimllari shkruan në një postim në “Facebook” se sot Policia e Shtetit është e pamotivuar dhe e pa mbështetur nga qeveria.

Reagimi i Braimllarit:

Ngjarja e rende e ndodhur sot ne Lezhe ku humbi jeten Nenkomisari Sajmir Hoxha tregon se ku e ka katandisur Policine e Shtetit, Rilindja.

Sot, Policia e Shtetit eshte me e pamotivuar dhe me e pa mbeshtetur se kurre nga qeveria.

Efektivet e ndershem qe duan te ruajne rendin dhe sigurine publike, te luftojne aktivitetet kriminale sabotohen per shkak te lidhjes se kesaj qeverie me krimin e organizuar.

Pas 100 diteshit te vendosur si ultimatum nga kryeministri Rama per Policine e Shtetit, ku policia duhet te godiste krimin, krimi sot ka guxuar serish duke goditur policine dhe duke shtuar nje tjeter hero ne radhet e saj.

I shpreh ngushellime familjes se Sajmir Hoxhes, te afermeve dhe te gjithe kolegeve te tij!