Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi sfidon hapur maxhorancën, ndërsa thekson se qëllimi i qeverisë është karrigia e pushtetit, që sipas saj përfundon në 25 prill, datën kur do të mbahen edhe zgjedhjet.

“Rilindja nuk do t’ja dijë as si jetojnë dhe as çfarë nevojash kanë njerëzit. Qëllimi i saj është vetëm karrigia e pushtetit. Kjo përfundon në 25 prill 2021.”, shkruan Kryemadhi.