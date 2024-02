“Porta e Alpeve” është një program i Qeverisë Shqiptare që do të financohet përmes një kredie nga Banka Europiane e Investimeve në veri të vendit. Programi do të financojë një seri projektesh në fushën e zhvillimit urban e turistik në Bashkinë Shkodër. Rreth këtyre projekteve, patëm një takim me misionin e Bankës Europiane për Zhvillim , kolegët e Fondit Shqiptar për Zhvillim dhe ekspertë e drejtues në institucionin tonë.

Po punojmë për një sërë projektesh për qytetin, Velipojën dhe zonat e tjera rurale të Bashkisë.

Ditë pas dite më shumë detaje e punë konkrete na presin.