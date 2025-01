Ditën e enjte moti do të vijojë të jetë i paqëndrueshëm me reshje shiu me intensitet të ulët gjatë orëve të para të ditës kryesisht në dy ekstremet veri-jug më pas bëhen lokale.

Sipas Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, nga orët e mbrëmjes pritet riaktivizim i reshjeve kryesisht në zonën veriperëndimore, ku reshjet pritet të jenë të herëpashershme me intensitet të ulët e hera – herës deri mesatar në formën e shtrëngatave afatshkurtra.

Era do të fryjë me drejtim juglindje-jugperëndim 8m/sek, në lugina dhe bregdet 15m/sek me valëzimin në dete 2-3ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 6 deri 15°C

në zonat e ulëta 5 deri 19°C

në zonat bregdetare 8 deri 18°C