Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën në këtë periudhë jeni nën krahun mbrojtës të Jupiterit, veçanërisht në punë, kushdo që dëshiron të lëvizë, të rishikojë një projekt ose të kryejë një program do të ketë një intuitë të mirë në këto orë. Do keni disa disa dyshime përsa i përket marrëdhënieve shoqërore.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën ajo që po përjetoni është një muaj sfidues që do të çojë në disa kënaqësi të rëndësishme. Marrëdhëniet e oksiduara nga koha mes partnerëve ose me shefin mund të pësojnë ndryshime të thella.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Dyshimet e gushtit mund të zbuten. Për sa i përket punës, nëse ka hezitime për vazhdimin e një angazhimi, nuk përjashtohet që pas një gushti të heshtur të vijë një përgjigje. Muaji do të përfundojë në mënyrë të vlefshme, edhe për ndjenjat.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën ata që janë të lodhur nga një aktivitet gjatë orëve të ardhshme mund të kërkojnë diçka ndryshe. Bashkëpunimet e reja do të lindin nën kujdesin interesant. Të hënën thotë se edhe ata që përpiqen të rikuperojnë një punë të ndërprerë vitin e kaluar do të mund të kthehen në skenë me idenë e duhur.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën Jupiteri do të jetë ende në formë të shkëlqyer, ne duhet të përfitojmë nga ky trend ideal për të bërë kërkesa duke qenë se pjesa e parë e vitit u dominua më shumë se çdo gjë tjetër nga eksperimentet apo problemet.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën vazhdoni të mbani një qëndrim të kujdesshëm në punë. Mërkuri do të jetë aktiv në shenjën tuaj deri më 26 shtator. Ka disa kohë që ka njerëz të rinj referues dhe ne ende duhet të përballemi me disa dyshime dhe të përshtatemi me një stil të ri jetese.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën të rinjtë e lindur në këtë shenjë do të kenë mundësi të mira gjatë orëve në vijim, Venusi do të sjellë besim më të madh në aftësitë e tyre. Investimet e bëra vitin e kaluar kanë filluar të jenë fitimprurëse dhe ata që duan të shesin ose blejnë do të mund të llogarisin në një Jupiter të favorshëm.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën Marsi dhe Mërkuri kanë fuqinë për të larguar shqetësimet, madje edhe ato të rëndësishme. Ata që e kanë çliruar veten nga një barrë dhe duan të çojnë përpara një iniciativë do të kenë një mundësi shtesë. Ky shtator, i cili tashmë po i vjen fundi, do të ndihmojë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, çështjeve ligjore apo problemeve financiare.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën në këtë moment mund të keni një vizion më të qartë për të ardhmen, shumë pak duhej të debatonin për të rinovuar një marrëveshje. Angazhimet e vjeshtës do jenë shumë të lodhshme. E dini se çfarë ju pret, për këtë flitet që para verës.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Nxitimi nuk duhet të bëhet këshilltar i keq. Ju pëlqen të jepni më të mirën tuaj, por lodheni shumë, veçanërisht nëse keni punuar shumë gjatë muajit gusht. Marsi përballë sjell ditë të lodhshme. Rrethanat e vogla mund t’ju bëjnë nervoz.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Do të ketë (ose tashmë është) për të kaluar një test, një provim, kontakte me njerëz juridikë, kontabilistë, noterë ose njerëz me të cilët do të zgjidhen çështjet në lidhje me pronën, shtëpinë ose të tjera. Shpenzime shtepiake, rinovim i vogel nese është ne pronesi, ndryshe qera. Me Jupiterin në favorin tuaj, zgjidhjet janë të mundshme.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ata që punojnë do të ndihen të lodhur. Të lindurit e shenjës, të rraskapitur nga muaj të tëra keqkuptimesh, do të mund të ndërmarrin veprime gjatë orëve të ardhshme; vetëm ata që kishin frikë nga mundësia e një ndarjeje tani do t’i drejtohen fakteve.