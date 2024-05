Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Sipas horoskopit do të keni qiellin më të mirë se në prill. Nëse keni qenë të sëmurë, pak nga pak do të mund të shëroheni. Tani e tutje, të gjitha projektet dhe iniciativat e reja që do të ndërmerrni do të mbështeten nga yjet. Histori të reja të preferuara romantike deri në verë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Maji do të jetë një muaj vendimtar për të rregulluar jetën tuaj, edhe nëse do t’ju detyrojë të hiqni dorë nga diçka që nuk funksionon më. Do të duhet të ndryshoni strategji, bashkëpunime, marrëdhënie. Këto janë ditë që mund të rezervojnë takime të reja, interesante për ju.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Jupiteri do të hyjë në shenjë dhe do të fillojë t’ju ndihmojë të gjeni rrugën e duhur, drejtime të reja, zgjedhje favorizuese. Po rikuperoni krijimtarinë e së shkuarës, ide të reja. Është koha për të parë të ardhmen me interes të ri.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Prilli është më në fund pas jush. Muaji maj do të favorizojë sferën profesionale. Aftësitë dhe cilësitë tuaja do të konfirmohen dhe njihen. Me Venusin sërish aktive do të jetë e mundur të përjetoni ndjenja të rëndësishme dhe të konsolidoni një marrëdhënie. Ju pret një muaj takimesh dhe zgjedhjesh dashurie

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Kundërshtimi i Hënës, deri në orët e vona të pasdites, mund të shkaktojë shqetësime të reja. Në këtë periudhë, marrëdhëniet në çift janë më të brishta dhe duhen mbrojtur. Nëse ka hije të paqarta, mund të lindin tensione me partnerin tuaj. Puna, megjithatë, është shumë premtuese. Ndërsa qershori afrohet, do të bëhet gjithnjë e më i mirë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten do të ktheheni në rrugën e duhur, pas javësh në të cilat përballë Saturnit nuk ju dha afat. Mes problemeve dhe vështirësive, ditët nuk i keni pasur të lehta, por gjithmonë arrini të riktheheni, falë forcës dhe racionalitetit tuaj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ka të ngjarë që dikush të duhet të sqarojë një keqkuptim me një person. Për fat të mirë, tani Venusi nuk është më përballë, kështu që dashuria mund të bëhet sërish e rëndësishme. Pak nga pak rikuperoheni, por keni nevojë për durim, sepse sapo jeni kthyer në një muaj tjetër që doli dhe filloi më lodhje.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten mund të ndiheni ende pak nën presion. Do t’ju duhet vërtet shumë forcë, përqendrim dhe vullnet për të realizuar gjithçka që keni në mendje. Deri në fund të majit, shumë vendas do të duhet të përballen me një provë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Është një kohë e vlefshme për të bërë zgjedhje të rëndësishme, si në punë ashtu edhe në dashuri. Këto ditë po gjeni sërish pozitivitet dhe ndiheni më mirë në kontekstet që frekuentoni, kaloni më mirë me njerëzit që ju rrethojnë. Deri në fund të muajit do të duhet të jepni një përgjigje të qartë pune.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten mund t’ju duhet të përballeni me vonesa të vogla, disa pengesa irrituese. Sidoqoftë, mos u zemëroni shumë, sepse muaji maj premton të jetë shumë i rëndësishëm. Përgjigjet dhe zgjidhjet që ju nevojiten tani do të vijnë. Kujdes në dashuri.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten po kaloni në një periudhë premtuese. Vështirësitë e vetme me të cilat mund të përballeni tani varen nga nevoja për të braktisur diçka që nuk ka më rëndësi për ju. Një problem që do të kenë veçanërisht Ujorët që janë të mërzitur me atë që bëjnë. Yjet e majit do të nxisin të flisni qartë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten premton të jetë një ditë mjaft e qetë. Nëse nuk keni pasur ende ndonjë lajm interesant në punë, mund ta merrni në ditët në vijim. Mundohuni të mos e mbyllni veten para mundësive për dashuri. Me një qiell si ky mund të shkosh shumë larg.