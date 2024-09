Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti është takuar me kryeparlamentaren e Shqipërisë Elisa Spiropali e cila po zhvillon vizitën e parë zyrtare që nga marrja e detyrës së re. Kryeministri Kurti tha se së bashku kanë diskutuar mbi bashkëpunimin e gjerë dhe të fuqishëm, duke theksuar edhe atë ndërmjet dy kuvendeve të Kosovës e Shqipërisë.

“Mbështetja e Shqipërisë është përherë e nevojshme dhe e rëndësishme për Republikën e Kosovës, e sidomos kur kjo ndërlidhet me proceset e anëtarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, ku Shqipëria është një zë i fuqishëm krah interesave të vendit tonë. Trashëgimia e bashkëpunimit tonë është produktive dhe me rezultate pozitive, përkrahja e ndërsjellë dhe zhvillimi i përbashkët, për më shumë prosperitet dhe në të mirë të qytetarëve tanë”, ka shkruar Kurti në rrjetin social Facebook.

Gjatë ditës Spiropali është takuar edhe me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca. Spiropali pas takimit me Konjufcën u shpreh se Kosova është prioritet kombëtar i Shqipërisë, për çka shtoi se do të ketë dritë në fund të tunelit për Kosovën në procesin e dialogut. Derisa Konjufca tha se qytetarët e Kosovës nuk e shohin Shqipërinë si shtet fqinj, por si shtet amë.