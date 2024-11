Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën me dije se ditën e martë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.

Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura e intervale të herëpashershmes kthjellimi. Prezencë të reshjeve të shiut me intensitet të ulët në pjesën e parë te ditës kryesisht në pjesën veriperëndimore e në jugperëndim. Më pas reshjet shtrihen gradualisht në pjesën më të madhe të territorit, ku reshjet në veriperëndim e jug, pjesërisht në qendër të territorit pritet të jenë të herëpashershme me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave afatshkurtra shoqëruar hera – herës me shkarkesa elektrike.

Mjegull/ mjegullinë shikim i reduktuar kryesisht në zonat luginore në orët e mëngjesit si dhe në momentin e reshjeve.

Era parashikohet të fryjë me drejtim juglindje –jugperëndim me shpejtësi mesatare 2-8 m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore nga orët e mesditës e pasditë era fiton shpejtësi 10-14m/sek shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 1-3ballë.

Temperaturat parashikohen:

Shkodër 6/18

Kukës 2/16

Lezhë 5/16

Dibër 1/17

Durrës 7/19

Tiranë 10/20

Elbasan 9/20

Berat 6/20

Vlorë 8/20

Korcë 3/13

Gjirokastër 2/19

Sarandë 9/20